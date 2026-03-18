Nekoć omiljena atrakcija kod susjeda na udaru kritika: 'Prljavština, gužva i neugodni mirisi'

Turistima koji traže opuštanje na popularnom vanjskom kupalištu u Budimpešti upućena su upozorenja od strane nezadovoljnih posjetitelja koji izvještavaju o neugodnim mirisima, prevelikim gužvama i prljavim uvjetima. Termalno kupalište Széchenyi jedna je od najvećih atrakcija u Budimpešti, a privlači desetke tisuća posjetitelja svakog mjeseca koji dolaze uživati u njegovim kultnim, parnim vodama temperature 38 °C.

Ovaj prostrani, neobarokni kompleks, koji datira iz 1913. godine, sadrži 18 unutarnjih i vanjskih bazena, saune, ljekovite vode, restoran, pa čak i pivski spa, kao i prostore za masaže, tretmane lica i pedikure. Međutim, dok su toplice postale viralna destinacija za europske turiste, sve veći broj posjetitelja izražava svoje frustracije zbog nehigijenskih uvjeta i nezadovoljavajućih standarda.

Iskustva s društvenih mreža: "Potpuni gubitak novca"

Nedavno je britanska posjetiteljica Melika, poznata kao @melika_zaidi na TikToku, podijelila video u kojem je dokumentirala negativno iskustvo u toplicama, koje je na kraju opisala kao "gubitak novca". U snimci je objasnila da je njezin posjet loše počeo jer mjesto "uopće nije izgledalo kao živopisne fotografije koje se dijele na društvenim mrežama''. Opisala je kako je ostala u suzama nakon što je prodavačica donosila pretpostavke o njezinom konfekcijskom broju dok je kupovala ogrtač, izjavivši: "To mi je potpuno uništilo iskustvo".

Okrećući kameru prema vanjskim bazenima i žutoj boji koja se ljušti s vanjskog zida zgrade, primijetila je: "Cijelo je mjesto bilo krcato. Cijela se zgrada raspadala. Bilo je stvarno, stvarno prljavo i nečisto. Ušli smo u vanjski bazen na 40 minuta i otišli. Jednostavno je bila loša atmosfera. Nisam htjela ni kročiti u unutarnji bazen jer je izgledao prljavo. Bila sam stvarno zatečena stanjem zgrade. Pogledajte prljavštinu na pločicama."

Slična mišljenja izrazio je i britanski par na YouTubeu, Zach i Rach (@zachrachandlife), nakon što su posjetili toplice. U kratkom videu pod nazivom "Odvratna istina o termalnim kupalištima u Budimpešti", Zach je mjestu dao neinspirativnu ocjenu pet od deset, "u najboljem slučaju".

"Unutarnji bazeni bili su doslovno puni kože i prljavštine koja je plutala uokolo. Bilo je apsolutno odvratno. Vanjski je bio stvarno čist i lijep, ali unutarnji su bazeni izgledali kao da nikada nisu očišćeni", dodao je.

Posebno upozorenje na subotnje zabave

Svake subote, toplice se pretvaraju u noćni klub živahne atmosfere u kojem posjetitelji mogu partijati do ranih jutarnjih sati na takozvanim "Sparty" zabavama. Ovaj energični događaj spaja tradicionalno termalno kupanje s modernom plesnom kulturom, privlačeći brojne noćne posjetitelje elektroničkom glazbom, laserskim showovima i jeftinim pićima. Osnovne ulaznice koštaju već od 59 €, dok Premium Plus ulaznice (97 €) gostima osiguravaju ulaz, ormarić, tri kupona za piće i privatnu kabinu.

Međutim, upravo su ove zabave često na meti kritika. Kako piše Daily Mail Online, mnogi upozoravaju na higijenu tijekom ovih događanja. Na Redditu je jedan korisnik upozorio: "Čisto je, osim ako ne idete na Sparty vikendom. To je apsolutno odvratno. Pokušajte ići prije 11 ujutro, inače će biti ogromna gužva."

Drugi je korisnik dodao: "Pa, zadnji put kad sam bio tamo, dobio sam tešku upalu pluća..."

Treći je komentirao: "Miriše čudno, ali istovremeno i na klor. Voda u nekim bazenima je zelena, nisam siguran zašto. Izbjegavao sam Sparty iz higijenskih razloga, a kad sam bio preko dana, samo sam držao lice izvan vode i često koristio tuševe uz bazen."

Ipak, nisu svi dojmovi negativni

Unatoč brojnim kritikama, ima i posjetitelja s pozitivnim iskustvima. U jednoj drugoj raspravi na Redditu, gdje su gosti hvalili termalno kupalište, jedna je osoba napisala: "Stvarno je zabavno usred zime! Smrzavaš se dok dolaziš i odlaziš u kupaćem kostimu, ali osjećaj je nevjerojatan kad uđeš u vodu."

Čini se da doživljaj uvelike ovisi o vremenu posjeta i očekivanjima. Dok vanjski bazeni, posebno zimi, i dalje pružaju jedinstveno iskustvo, problemi s čistoćom unutarnjih bazena i gužvama, osobito tijekom vikend zabava, postaju sve veći problem za ovu slavnu budimpeštansku destinaciju.

