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NOGOMETNA LUTALICA /

Alen Halilović blizu novog kluba? Evo tko ga želi

Alen Halilović blizu novog kluba? Evo tko ga želi
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Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia

Halilović ovoga ljeta odlazi iz Nizozemske

8.6.2026.
21:26
Maj Gašparac
Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia
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Alen Halilović sljedeće sezone mogao bi igrati za grčkog prvoligaša Volos, objavila je grčka Gazzetta.

Haliloviću ovoga ljeta istječe ugovor s nizozemskom Fortunom Sittard i neće ga produžiti pa je u potrazi za novim klubom.

Gazzetta piše da Volos, klub koji je prošlu sezonu grčkog prvenstva završio a sedmom mjestu, traži ofenzivnog veznjaka za sljedeću sezonu i na tu poziciju htjeli bi dovesti Halilovića.

Halilović je prve nogometne korake napravio u zagrebačkom Dinamu iz kojega 2014. sa samo 18 godina odlazi u Barcelonu u kojoj se nije dugo zadržao i karijera mu je krenula silaznim putem.

Za hrvatsku reprezentaciju ima 10 nastupa, a posljednji je put dres Vatrenih obukao 2019. godine.

Alen HalilovićFortuna Sittard
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