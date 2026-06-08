Alen Halilović blizu novog kluba? Evo tko ga želi

Alen Halilović sljedeće sezone mogao bi igrati za grčkog prvoligaša Volos, objavila je grčka Gazzetta.

Haliloviću ovoga ljeta istječe ugovor s nizozemskom Fortunom Sittard i neće ga produžiti pa je u potrazi za novim klubom.

Gazzetta piše da Volos, klub koji je prošlu sezonu grčkog prvenstva završio a sedmom mjestu, traži ofenzivnog veznjaka za sljedeću sezonu i na tu poziciju htjeli bi dovesti Halilovića.

Halilović je prve nogometne korake napravio u zagrebačkom Dinamu iz kojega 2014. sa samo 18 godina odlazi u Barcelonu u kojoj se nije dugo zadržao i karijera mu je krenula silaznim putem.

Za hrvatsku reprezentaciju ima 10 nastupa, a posljednji je put dres Vatrenih obukao 2019. godine.