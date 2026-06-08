Alen Halilović blizu novog kluba? Evo tko ga želi
Halilović ovoga ljeta odlazi iz Nizozemske
Alen Halilović sljedeće sezone mogao bi igrati za grčkog prvoligaša Volos, objavila je grčka Gazzetta.
Haliloviću ovoga ljeta istječe ugovor s nizozemskom Fortunom Sittard i neće ga produžiti pa je u potrazi za novim klubom.
Gazzetta piše da Volos, klub koji je prošlu sezonu grčkog prvenstva završio a sedmom mjestu, traži ofenzivnog veznjaka za sljedeću sezonu i na tu poziciju htjeli bi dovesti Halilovića.
Halilović je prve nogometne korake napravio u zagrebačkom Dinamu iz kojega 2014. sa samo 18 godina odlazi u Barcelonu u kojoj se nije dugo zadržao i karijera mu je krenula silaznim putem.
Za hrvatsku reprezentaciju ima 10 nastupa, a posljednji je put dres Vatrenih obukao 2019. godine.