NIJE NESTAO /

Alen Halilović se pojavio u javnosti nakon dugo vremena: On nogomet ne može igrati

Alen Halilović se pojavio u javnosti nakon dugo vremena: On nogomet ne može igrati
Foto: Hollandse Hoogte/shutterstock Editorial/profimedia

Halilović je prošle sezone bio zvijezda u Nizozemskoj, no ove nije odigrao niti minutu

27.11.2025.
17:30
M.G.

Ime Alena Halilovića (29), hrvatskog ofenzivnog veznjaka i svojedbno najvećeg talenta hrvatskog noogmeta, o kojemu nije bilo informacija već duže vremena, napokon se pojavilo u javnosti nakon što su nizozemski mediji objavili da je počeo s individualnim treninzima u svom klubu Fortuni Sittard.

Halilović je prošle sezone bio zvijezda u Fortuni, no ove nije odigrao niti minutu, a sada je postalo jasno i zašto - jer je imao problema s ozljedom.

Nizozemci navode da je Halilović pretrpio težu ozljedu zgloba, zbog koje je mjesecima bio odsutan i nije trenirao.

No, čini se da se sada situacija popravila i da će se Alen uskoro vratiti na teren.

"Još uvijek nije trenirao s ekipom, ali radi po individualnom programu. Ostaje da se vidi kada će ponovo biti u punom treningu i kada će moći da se potpuno vrati na teren", pišu Nizozemci.

Haliloviću ugovor s Fortunom istječe sljedećega ljeta, a prije početka ove sezone povezivao se s odlaskom iz tog nizozemskog kluba.

Halilović je prve nogometne korake napravio u zagrebačkom Dinamu iz kojega 2014. sa samo 18 godina odlazi u Barcelonu u kojoj se nije dugo zadržao i karijera mu je krenula silaznim putem. Za hrvatsku reprezentaciju ima 10 nastupa, a posljednji je put dres Vatrenih obukao 2019. godine.

