Dinamo se javio iz Lillea: 'Vidim, loša atmosfera u svlačionici'
Dinamova objava par sati prije utakmice privukla veliku pažnju
Dinamo je u četvrtak, par sati prije utakmice protiv Lillea u Europskoj ligi, na društvenim mrežama objavio snimnku s jučerašnjeg treninga u Francuskoj.
Na videu su igrači jako dobro raspoloženi, a objava je odmah privukla brojne komentare.
Navijači najviše komentiraju dobro raspoloženje, jer su se u medijima pojavile priče o navodnom nezadovoljstvu, i ističu da priželjkuju pobjedu.
U nastavku prenosimo neke od komentara:
"Vidim loša atmosfera u svlačionici"
"Nadam se da će ovakvo raspoloženje biti i nakon utakmice"
"Ajmo Dinamo, igraj Dinamo, hrabro Dinamo !!"
Ovaj susret mogao bi definirati nastavak europske jeseni za Plave. Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima 7 bodova. Lille ima bod manje.
Momčad Marija Kovačevića tražit će iznenađenje jer je Lille vrlo jaka momčad koja se nalazi na četvrtom mjestu francuske Ligue 1. Dinamo dolazi u dobrom raspoloženju jer su pobjede nad Karlovcem u Kupu i Varaždinom u prvenstvo najavile buđenje Plavih nakon vrlo turbulentnih mjesec dana.
"Lille je pri vrhu francuske lige, fizički iznimno snažan i tehnički kvalitetan. Pregledali smo njihove poraze od PAOK-a i Crvene zvezde i zaključili da im se ne smije ostavljati prostor iza leđa. Ako to uspijemo zatvoriti, vjerujem da možemo nametnuti svoju igru", kazao je trener Kovačević na pres konferenciji.
