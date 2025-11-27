FREEMAIL
EUROPSKI IZAZOV /

Plavi na vrlo teškom izazovu: Dinamo lovi bodove na sjeveru Francuske

Plavi na vrlo teškom izazovu: Dinamo lovi bodove na sjeveru Francuske
×
Foto: Christian Ornberg/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Lille - Dinamo možete pratiti UŽIVO od 18:45 na portalu Net.hr

27.11.2025.
14:25
Sportski.net
Christian Ornberg/pixsell
Peto kolo Europske lige
27.11. 2025.
18:45
0
LOSC Lille
 
:
0
Dinamo
 

Predviđeni sastavi:

Lille: Ozer - Verdonk, Mandi, Mbemba, Meunier - Sahraoui, Bouaddi, Bentaleb, Correia - Giroud, Igmane

Dinamo: Filipović - Goda, McKenna, Dominguez, Mikić - Zajc, Mišić, Ljubičić - Hoxha,  Bakrar, Lisica

 

Najava

Dinamo u Francuskoj igra ključno 5. kolo Europske lige protiv jakog Lillea, u susretu koji bi mogao definirati nastavak europske jeseni za Plave. Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima 7 bodova. Lille ima bod manje.

Momčad Marija Kovačevića tražit će iznenađenje jer je Lille vrlo jaka momčad koja se nalazi na četvrtom mjestu francuske Ligue 1. Dinamo dolazi u dobrom raspoloženju jer su pobjede nad Karlovcem u Kupu i Varaždinom u prvenstvo najavile buđenje Plavih nakon vrlo turbulentnih mjesec dana.

"Lille je pri vrhu francuske lige, fizički iznimno snažan i tehnički kvalitetan. Pregledali smo njihove poraze od PAOK-a i Crvene zvezde i zaključili da im se ne smije ostavljati prostor iza leđa. Ako to uspijemo zatvoriti, vjerujem da možemo nametnuti svoju igru", kazao je trener Kovačević na pres konferenciji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo na najtežem ispitu europske jeseni: Kovačević otkrio plan

DinamoLosc LilleUživoEuropska Liga
