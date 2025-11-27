Novo gostovanje Dinama ponovo je spojilo Modre sa starim poznanikom. Pogledajte kako su ga pozdravili

U samim počecima Dinamove krize, u kojoj je hrvatski doprvak bio mjesec dana, Dinamo je otišao u goste u uvijek neugodno Skandinaviju, točnije kod švedskog Malmöa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tada je Dinamo bio bolji od švedskog velikana većinu utakmice, no nakon što su primili pogodak pred kraj poluvremena, Modri su morali strepiti doslovno do zadnje sekunde. U toj zadnjoj sekundi se dogodila prava mala magija – sjajno dodavanje Luke Stojkovića za Monsefa Bakrara, koji se našao 1 na 1 s golmanom Malmöa, Melkerom Ellborgom kojeg je Bakrar "lobao", pa je loptu mladi Carodoso Varela samo morao pospremiti loptu u mrežu.

Nakon tog pogotka su video slavlja jednog fotografa bile česte koliko i video samog pogotka, a sada je Dinamo objavio jedan drugi video tog navijača. Naime, iz Dinama su ga pronašli u Lilleu, uoči nove europske utakmice, a mladi Carodoso Varela, čiji je pogodak fotograf Miro zdušno slavio, uručio mu je dres.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo na najtežem ispitu europske jeseni: Kovačević otkrio plan