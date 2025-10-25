LUDNICA /

Dinamo objavio hit-snimku: Fotoreporter izvan sebe nakon pogotka Varele u nadoknadi

Foto: Screenshot/x

Modri su u smiraju sudačke nadoknade izbjegli prvi europski poraz u sezoni

25.10.2025.
12:53
Dominik Franculić
Screenshot/x
Dinamo će u ponedjeljak gostovati u Vinkovcima kod posljednje ekipe SHNL-a, Vukovara 1991. Bit će to prava fešta jer će stadion biti pun, većinom navijača Dinama. 

Dinamo dolazi nakon teško izborenog boda u Malmöu u trećem kolu Europske lige. Modri su u smiraju sudačke nadoknade izbjegli prvi europski poraz u sezoni pogotkom 16-godišnjeg Cardosa Varele koji je tako postao najmlađi Dinamov strijelac u europskim natjecanjima.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Dinamo je dva dana nakon utakmice objavio snimku pogotka s naglaskom na poseban detalj. Naime, na snimci se vidi kako fotoreporter iza gola luduje od sreće nakon pogotka mladog Portugalca. 

 

 

Dinamo će protiv Vukovara pokušati održati korak s Hajdukom koji je pobijedio na gostovanju u Gorici i tako zasjeo na prvo mjesto s tri boda više od Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Dominirali smo protiv tri različite ekipe, ali bit ćemo mi još i bolji'

DinamoEuropska LigaCardoso Varela
