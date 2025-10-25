Dinamo objavio hit-snimku: Fotoreporter izvan sebe nakon pogotka Varele u nadoknadi

Dinamo će u ponedjeljak gostovati u Vinkovcima kod posljednje ekipe SHNL-a, Vukovara 1991. Bit će to prava fešta jer će stadion biti pun, većinom navijača Dinama.

Dinamo dolazi nakon teško izborenog boda u Malmöu u trećem kolu Europske lige. Modri su u smiraju sudačke nadoknade izbjegli prvi europski poraz u sezoni pogotkom 16-godišnjeg Cardosa Varele koji je tako postao najmlađi Dinamov strijelac u europskim natjecanjima.

Dinamo je dva dana nakon utakmice objavio snimku pogotka s naglaskom na poseban detalj. Naime, na snimci se vidi kako fotoreporter iza gola luduje od sreće nakon pogotka mladog Portugalca.

A 96th-minute equalizer just hits different 💥 pic.twitter.com/ORZmDYmOO8 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) October 24, 2025

Dinamo će protiv Vukovara pokušati održati korak s Hajdukom koji je pobijedio na gostovanju u Gorici i tako zasjeo na prvo mjesto s tri boda više od Dinama.

