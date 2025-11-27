Što se dogodilo Dinamu u Lilleu? Jedna stvar navijače Plavih boli više od rezultata

Novi europski poraz Dinama u Lilleu otvorio je više pitanja nego što je dao odgovora. Nakon 4-0 poraza u petom kolu Europske lige, jasno je da se zagrebački klub iz opasno dobrog starta, pobjeda protiv bogatog turskog giganta Fenerbahçea i Maccabija iz Tel Aviva, prebrzo se sunovratio u seriju bez trijumfa. Remi kod švedskog Malmӧa, težak domaći poraz od španjolskog prvoligaša Celte 0-3 i sada visoki poraz od Lillea 0-4, gurnuli su hrvatskog doprvaka niz ljestvicu i izvan kruga petnaest najboljih momčadi. Dinamo više ne gleda prema nokaut-fazi, nego prema vlastitim slabostima...

Samo 6 faula Dinama, bez kornera i udarca u okvir gola

Jer, statistika iz Lillea boli više od samog rezultata. Lille je imao 63 posto posjeda, Dinamo tek 37. Francuzi su 18 puta pucali prema golu Filipovića, od čega čak 10 puta u okvir. Dinamo je pokušao samo tri puta, bez ijednog udarca u okvir, bez ijednog kornera, uz svega šest prekršaja. Sve upućuje na isto. Nije nedostajalo samo kvalitete, nedostajalo je agresije i energije. A ono što dodatno peče jest činjenica da Lille pritom nije odigrao utakmicu za pamćenje, nego sasvim prosječnu europsku večer.

"Statistiku koju ste nabrojali govori sve, ali danas smo vidjeli što je francuska liga, a što SHNL", kazat će Robert Špehar, legendarni bivši nogometaš, nekadašnji reprezentativac, danas trener ŽNK Osijek.

U čemu je problem?

Što se događa s Dinamom u posljednje vrijeme? Tko snosi najveću odgovornost za debakl u Lilleu? Je li formacija 4-4-2 bila prehrabar potez trenera Kovačevića na ovakvom gostovanju ili logičan pokušaj da se nešto promijeni? Je li problem u taktičkoj postavci, mentalitetu, pojedincima ili širem sustavu?

Na ta i brojna druga pitanja, u razgovoru za Net.hr, odgovara Robert Špehar bez zadrške, onako kako samo on to zna. Objektivno, realno, ravno u sridu. Bez izmotavanja...

'Vidite li sad razliku četvrte momčadi Ligue 1 i druge momčadi SHNL-a?!'

"Vidite li sad razliku četvrte momčadi Ligue 1 i druge momčadi SHNL-a?! Velika je to razlika u kvaliteti i klasi, nebo i zemlja. Znao sam slušati nevjerojatne komentare, kao, ma francuska liga, kao, ovo - ono. Francuska liga ne valja, nije dobra?! Ljudi dragi, francuska liga je Liga petice, SHNL je daleko svjetlosnim godinama od Liga petice. Dinamo je od prve do zadnje minute bio jako loš protiv Lillea, jako su loše igrači Dinama bili postavljeni u formaciji 4-4-2. To je vrlo hrabro, ali ako se postavljaš u Lilleu vrlo hrabro s dvije špice i 4-4-2, onda moraš znati da to možeš."

Nije se pokazalo tako...

"Na papiru je 4-4-2 ofenzivna formacija s dvije špice, ali Dinamo se branio svih 90 minuta jer nisu mogli pratiti tempo Lillea. Lille je igrao, Lille je mljeo, tehnički, trkački, fizički je bio superioran. Nisam dugo vidio zasluženiju pobjedu i Dinamo je razočarao, to treba reći."

'Dinamo je igrao katastrofalno, a trener je taj koji bira igrače, taktiku, povlači poteze'

Dinamo ima dva vezana poraza. Što se događa s Dinamom u posljednje vrijeme, u čemu je problem?

"Sad ovako - nitko ne želi udarati, kritizirati trenera Kovačevića. Sad pričamo i analiziramo utakmicu i ono što smo vidjeli u njoj, kao i detalje iz posljednjih utakmica Dinama. Kritike nisu usmjerene prema treneru Kovačeviću, niti protiv igrača, pojedinca, jednostavno ovo ne izgleda dobro kako igra Dinamo. Naravno da Dinamo ima određenu moć u SHNL-u, najviše novaca, iako vidimo da zna kiksati i u SHNL-u. Dinamo je u prvenstvu ili drugi ili prvi, to će tako i biti, ali Dinamo teži da bude konkurentan u Europi. Činjenica je da hrvatski nogomet u Ligi prvaka nema niti jednog predstavnika, a u Europa ligi Dinamo je startao čak i OK, ali kako sezona ide sve dalje i dalje, Dinamo je sve neuvjerljiviji. Trener je taj koji mora posložiti momčad, taktiku, složiti sve kako bi klub imao rezultate. Trener je taj koji bira prvih 11, slaže strategiju, taktiku, odlučuje. Trener je taj koji bira između prvih 11 i igrača s klupe, koji donosi odluku da nekog ostavi na klupi, ne uvodi u igru, trener uvodi igrače s klupe. Sve to i više od toga trener radi. Od toga se ne može pobjeći. Ja ponajmanje želim kritizirati Marija Kovačevića. Dapače, želim mu sve najbolje. Mario Kovačević mi je jako drag".

'Filipović ima kvalitetu, ali nedostaje mu iskustva. Još je mlad'

Nije Mario Kovačević do prije par mjeseci bio dobar trener, a sad je loš...

"Nisam ja od tih koji tako govore, ali ako pričamo o utakmici Lille - Dinamo, igra Dinama je bila katastrofa."

Jedino svjetlo u mraku Dinama u Lilleu je bio Filipović, mladi golman koji je imao nekoliko dobrih intervencija.

"Kad dobiješ 4 komada, naravno da imaš puno posla. Nije Filipović postavljen na gol bez veze, ima kvalitetu, ali treba mu još iskustva. Vidi se da je još mlad i neiskusan, ona greška kad je dodavao u prvom dijelu, to je mogao biti čisti gol. Mora i on još puno učiti", zaključio je Robert Špehar.

