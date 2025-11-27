Je li Dinamo oštećen? Pogledajte dvojbenu situaciju zbog koje je poništen gol Plavih

Dinamo je u sklopu petog kola Europske lige u lovu na europsko proljeće gostovao kod Lillea gdje je poražen 4-0.

Plavi su zabili već u devetoj minuti, ali je gol poništen zbog prekršaja u napadu. Mišić je dao za Lisicu na desnoj strani, a ovaj ubacio u peterac gdje je Bakrar glavom pogodio lijeve rašlje za ogromno veselje navijača Dinama.

Slavili su Plavi, ali se u tome trenutku oglasio John Beaton te svirao prekršaj Bakrara u napadu te poništio gol. Poslužio se Bakrar rukama, no pitanje je intenziteta i odluka suca je svakako dvojbena.

Situaciju pogledajte OVDJE i sami procijenite je li napadač Dinama napravio prekršaj u napadu.

Lille je poveo u 21. minuti kada je zabio Correia, a na 2:0 povisio je Mukau u 36. minuti. Igamane je u 70. zabio za 3-0, a Benjamin Andre u 86. za 4-0.