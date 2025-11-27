FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTPUNA DOMINACIJA /

Plavi na koljenima: Pogledajte kako je Lille zabijao Dinamu

Plavi na koljenima: Pogledajte kako je Lille zabijao Dinamu
×
Foto: Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia

Razlika između Lillea i Dinama bila je očita

27.11.2025.
20:23
M.G.
Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo se nije dobro proveo na gostovanju kod Lillea u petom kolu Europske lige.

Na samom početku su se plavi još dobro držali, uspjeli su i zatresti mrežu, no gol Bakrara u osmoj minuti je poništen, a nakon toga je Lille pokazao svoju snagu i poveo iz prve prave šanse.

Strijelac za 1:0 bio je Correia, a pogodak možete pogledati OVDJE.

Rezultat 1:0 stajao je na semaforu do 36. minute kada su nogometaši Lillea potpuno izigrali obranu Dinama.

Za 2:0 zabio je Mukaku koji je ostao sam na pet metara od gola i rutinski poentirao. Gol možete vidjeti OVDJE.

Rezultatom 2:0 završeno je prvo poluvijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan je ljut, ovako je izgledao njegov drugi time out

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POTPUNA DOMINACIJA /
Plavi na koljenima: Pogledajte kako je Lille zabijao Dinamu