Plavi na koljenima: Pogledajte kako je Lille zabijao Dinamu

Dinamo se nije dobro proveo na gostovanju kod Lillea u petom kolu Europske lige.

Na samom početku su se plavi još dobro držali, uspjeli su i zatresti mrežu, no gol Bakrara u osmoj minuti je poništen, a nakon toga je Lille pokazao svoju snagu i poveo iz prve prave šanse.

Strijelac za 1:0 bio je Correia, a pogodak možete pogledati OVDJE.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rezultat 1:0 stajao je na semaforu do 36. minute kada su nogometaši Lillea potpuno izigrali obranu Dinama.

Za 2:0 zabio je Mukaku koji je ostao sam na pet metara od gola i rutinski poentirao. Gol možete vidjeti OVDJE.

Rezultatom 2:0 završeno je prvo poluvijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan je ljut, ovako je izgledao njegov drugi time out