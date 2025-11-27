U Francuskoj se ori pjesma navijača Dinama: 'Bez njega ne bi bili sretni'

Dinamo od 18.45 gostuje kod Lillea, ulog su novi bodovi u Europskoj ligi kojima bi se maksimirski klub približio cilju, prolasku u drugi krug natjecanja.

Plave su na još jedno europsko gostovanje došli podržati brojni navijači, a cijeli dan se na ulicama grada može čuti njihova pjesma. U videu objavljenom na raznim društvenim mrežama pogledajte dio te atmosfere.

27.11.2025, Lille🇫🇷 - GNK Dinamo Zagreb🇭🇷, Dinamo Zagreb before match, click here for more: https://t.co/8Go0SslCQN



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/1ubFCCQ8Vk — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 27, 2025

Dinamo je u dosadašnjih četiri kola EL-a ostvario dvije pobjede, remi i poraz. Padali su Fenerbahçe i Maccabi, remi se izvukao u Malmöu, a uslijedio je i uvjerljiv poraz u Maksimiru od Celte iz Viga.

