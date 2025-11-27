FREEMAIL
POGLEDAJTE ATMOSFERU /

U Francuskoj se ori pjesma navijača Dinama: 'Bez njega ne bi bili sretni'

U Francuskoj se ori pjesma navijača Dinama: 'Bez njega ne bi bili sretni'
Foto: Christian Ornberg/pixsell

Plave su na još jedno europsko gostovanje došli podržati brojni navijači

27.11.2025.
17:21
Sportski.net
Christian Ornberg/pixsell
Dinamo od 18.45 gostuje kod Lillea, ulog su novi bodovi u Europskoj ligi kojima bi se maksimirski klub približio cilju, prolasku u drugi krug natjecanja. 

Plave su na još jedno europsko gostovanje došli podržati brojni navijači, a cijeli dan se na ulicama grada može čuti njihova pjesma. U videu objavljenom na raznim društvenim mrežama pogledajte dio te atmosfere. 

Dinamo je u dosadašnjih četiri kola EL-a ostvario dvije pobjede, remi i poraz. Padali su Fenerbahçe i Maccabi, remi se izvukao u Malmöu, a uslijedio je i uvjerljiv poraz u Maksimiru od Celte iz Viga. 

DinamoLilleEuropska LigaNavijači
