POGLEDAJTE ATMOSFERU /
U Francuskoj se ori pjesma navijača Dinama: 'Bez njega ne bi bili sretni'
Plave su na još jedno europsko gostovanje došli podržati brojni navijači
27.11.2025.
17:21
Christian Ornberg/pixsell
Dinamo od 18.45 gostuje kod Lillea, ulog su novi bodovi u Europskoj ligi kojima bi se maksimirski klub približio cilju, prolasku u drugi krug natjecanja.
Plave su na još jedno europsko gostovanje došli podržati brojni navijači, a cijeli dan se na ulicama grada može čuti njihova pjesma. U videu objavljenom na raznim društvenim mrežama pogledajte dio te atmosfere.
Dinamo je u dosadašnjih četiri kola EL-a ostvario dvije pobjede, remi i poraz. Padali su Fenerbahçe i Maccabi, remi se izvukao u Malmöu, a uslijedio je i uvjerljiv poraz u Maksimiru od Celte iz Viga.
