Lille za Dinamo aktivirao Mbappéova mlađeg brata! Zbog njega je Kylian gotovo odustao od Reala

Svi znamo tko je Kylian Mbappé. Francuski superstar već je godinama jedan od najboljih nogometaša na svijetu. A tko je Ethan Mbappé? Riječ je o mlađem Kylianovom bratu koji kuca na vrata prve momčadi Lillea.

Ethanu je 18 godina, za mjesec dana napunit će 19, a prije dvije godine prešao je iz PSG-ovih mladih selekcija u Lille. Ove sezone mučila ga je i ozljeda, minute je dobivao na kapaljku, ali ih je dobro koristio. U šest nastupa u Ligue 1 upisao je samo 32 minuta, ali uspio zabiti dva pogotka i tako skrenuo pažnju na sebe.

Ethan je osam godina mlađi od Kyliana i nešto povučenije pozicije. Najčešće ga vidimo u sredini veznog reda, iako može igrati i na desnoj strani te kao desetka. „Ethan je vrlo zanimljiv igrač koji može igrati na nekoliko pozicija“, rekao je svojevremeno trener PSG-a Luis Enrique.

Kontroverza oko napuštanja PSG-a

Ukupno je pet puta nastupio za PSG prije nego što je otišao na kraju ugovora prošlog ljeta, iako je bilo nekih kontroverzi oko njegovog odlaska. Kylian je prethodno implicirao da je Ethanova odluka da ne dobije novi ugovor s PSG-om povezana s njegovom odlukom da ode i pridruži se Real Madridu te da je bio spreman ostati u francuskom velikanu ako bi to značilo da će i njegov brat tamo dobiti novi ugovor.

Ethan je rekao da ne želi ostati u PSG-u kada su se tako ponijeli prema njegovu bratu i zaputio se put sjever, put Lillea. Polako ulazi u prvu momčad, a priliku bi mogao dobiti i protiv Dinama u četvrtak navečer.

Naime, do sada nije bio aktivan na Lilleovom popisu za Europsku ligu, ali uoči ogleda s Dinamom, trener Bruno Genesio uvrstio ga je na popis umjesto ozlijeđenog Alexsandra i Ethan je u konkurenciji za ogled s Dinamom.

