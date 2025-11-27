Pogledajte što se dogodilo Ivanu Perišiću i što je majstor sve radio na kultnom Anfieldu

"Ivan Perišić je besprijekorno realizirao penal. Liverpool je uspio donekle povratiti kontrolu u prvom poluvremenu, ali nakon odmora, aktualni prvaci Premier lige činili su se posustali kada je Guus Til postigao gol za 1-2 nakon asistencije Maura Júniora. Crveni nisu uspjeli nadoknaditi zaostatak, a PSV je čak povećao vodstvo na 1-4". Upravo tim riječima piše nizozemski Voetbalprimeur.com o velikoj pobjedi PSV-a na Anfiledu, epskoj, povijesnoj za nizozemskog giganta. No, i ostali nizozemski mediji slave pobjedu PSV-a.

Veteran Vatrenih Ivan Perišić poveo je goste prema velikoj pobjedi, no nažalost u drugom poluvremenu se ozlijedio, izgleda da je u pitanju mišić stražnje lože. Naravno, težina ozljede u ovom trenutku još nije poznata. Zanimljivo, ali PSV-ov gostujući dres je vrlo sličan dresu Hrvatske.

Naime, dres je u tamno plavoj boji, a sa strane, duž tijela su crveno-bijeli kvadratići kakve običavamo vidjeti na dresovima hrvatske reprezentacije. Naravno, ti kvadratići nemaju veze niti s Ivanom Perišićem niti s Hrvatskom nego je inspirirana zastavom pokrajine Brabant, a podsjetnik je na gostujući dres iz sezone 2009./10. PSV će novi dres nositi u posljednjem kolu protiv Sparte u Rotterdamu. No, vratimo se mi na događanja u utakmici Liverpool - PSV.

"Kakva fantastična predstava PSV-a, koji se fantastično prodaje u Ligi prvaka“, napisao je De Telegraaf nakon uvjerljive pobjede vodećih igrača Eredivisie. Tko je ovo uopće mogao zamisliti da nakon iscrpljujućeg remija koji je PSV doživio i lažnog starta protiv Union Sint-Gillisa? Nakon uzbudljive himne "You'll Never Walk Alone“, nogometne himne koja najbolje zvuči na njihovom domaćem terenu Anfieldu, u Liverpoolu se odvijala zanimljiva nogometna bitka.

PSV je odmah izvršio pritisak na Liverpoolovu obranu, gdje se mnoge engleske momčadi sada ukopavaju kada gostuju na Anfieldu.“

Omroep Brabant je čak izjavio da je PSV "napravio mljeveno meso" od Liverpoola.

"PSV je izašao svjež iz svlačionice za drugo poluvrijeme. Činilo se da se oluja u Liverpoolu stišala. Čak i nakon 1-2, PSV je još uvijek imao puno toga za napraviti. Izvanredno postignuće; navijači Eindhovena neće uskoro spavati. Zahvaljujući ovoj pobjedi, zimska stanka u Ligi prvaka odjednom se čini sasvim realnom za momčad Petera Bosza."

PSV još uvijek ima tri utakmice u natjecanju vrijednom više milijardi dolara: domaće utakmice protiv Atletica Madrida i Bayern Münchena te gostujuću utakmicu protiv Newcastle Uniteda na St. James' Parku. Eindhovenska momčad trenutno je na petnaestom mjestu s osam bodova.

Podsjetimo, kriza nogometaša Liverpoola produbljena je u srijedu, u dvoboju petog kola Lige prvaka nizozemski PSV Eindhoven je na Anfieldu pobijedio s 4-1.

Da je Liverpool u velikoj krizi igre i rezultata gosti iz Eindhovena su potvrdili već u šestoj minuti. Dosuđen je jedanaesterac za PSV, a vrlo siguran pri udarcu s bijele točke bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić za 1-0 gostiju. Liverpool ipak nije bio dugo u zaostatku već je u 16. minuti Szoboszlai bio strijelac za 1-1.

Vrlo brzo početkom nastavka PSV je vratio prednost, strijelac je u 56. minuti bio Til. U 73. je Liverpool upao u još veću rupu. Za 3-1 je pogodio Driouech koji je samo nekoliko minuta ranije zamijenio na travnjaku Perišića, a sve je i zaključeno drugim golom Driouecha u 91. minuti za konačnih 4-1 nizozemskog prvaka.

