Magičnu večer na kultnom Anfieldu Perišić počeo golom pa kasnije sam tražio zamjenu zbog ozljede

Kriza nogometaša Liverpoola produbljena je ove srijede, u dvoboju petog kola Lige prvaka nizozemski PSV Eindhoven je na Anfieldu pobijedio 4-1.

Da je Liverpool u velikoj krizi igre i rezultata gosti iz Eindhovena su potvrdili već u šestoj minuti. Dosuđen je jedanaesterac za PSV, a vrlo siguran pri udarcu s bijele točke bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić za 1-0 gostiju. Liverpool ipak nije bio dugo u zaostatku već je u 16. minuti Szoboszlai bio strijelac za 1-1.

Vrlo brzo početkom nastavka PSV je vratio prednost, strijelac je u 56. minuti bio Til. U 73. je Liverpool upao u još veću rupu. Za 3-1 je pogodio Driouech koji je samo nekoliko minuta ranije zamijenio na travnjaku Perišića, a sve je i zaključeno drugim golom Driouecha u 91. minuti za konačnih 4-1 nizozemskog prvaka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Perišić je u 69. minuti sam zatražio zamjenu, legao je na teren nakon jednog trka, bez duela i primio se za butni mišić lijeve noge. Izašao je šepajući, a po svemu sudeći u pitanju je mišić zadnje lože.

Oporavak od ozljede zadnje lože u pravilu zna trajati od četiri do šest tjedana, ali točno trajanje ovisi o težini ozljede što ćemo saznati tek u narednim danima. Nadamo se kako će se Ivan u potpunosti oporaviti i što prije vratiti na teren.