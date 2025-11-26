Spektakl u Londonu: Stanišićev Bayern kod Arsenala! U akciji još trojica Hrvata

Liga prvaka, peto kolo 0 Arsenal : 0 Bayern

Atletico Madrid - Inter 0:0

Liverpool - PSV 0:0

PSG - Tottenham 0:0

Olympiacos - Real Madrid 0:0

Eintracht - Atalanta 0:0

Sporting - Club Brugge 0:0

Standings provided by Sofascore

- Na poluvremenima ranijih utakmica Kopenhagen vodi doma protiv Kairat Almatyja 1:0. Za domaćine brani Dominik Kotarski. Pafos doma gubi od Monaca 2:1, a Mislav Oršić je bio asistent legendarnom Davidu Luizu za 1:1 u 18. minuti. Odlično je Orša ubacio s desne strane iz kornera, a Luiz fantastično zabio glavom s nekih 11 metara, kao u najboljim danima. Gol OVDJE.

NAJAVA

Liga prvaka u srijedu donosi preostalih devet utakmica petog kola. Nakon dvije u ranijem terminu, čeka nas preostalih sedam od 21 sat.

Udarni susret je svakako onaj na Emiratesu gdje igraju Arsenal i Bayern, drugoplasirana protiv prvoplasirane momčadi dosadašnjeg dijela natjecanja, za koju će nastupiti i Josip Stanišić. Bayern i Arsenal imaju identičan broj bodova i identičnu gol-razliku, ali bavarska momčad ima više zabijenih golova (14-3 prema 11-0).

Maksimalan broj bodova (12) ima i trećeplasirani Inter našeg Petra Sučića, ali i za jedan gol slabiju gol-razliku (11-1). Talijanska momčad gostuje kod Atletica. PSV Ivana Perišića gostuje na Anfieldu kod 'ošamućenog' Liverpoola, a Mario Pašalić s Atalantom igra kod Eintrachta. Aktualni prvak PSG dočekuje Tottenham, Club Brugge gostuje kod Sportinga, a Real je u Grčkoj kod Olympiacosa.