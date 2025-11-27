Isplivao je video prvog pogotka u karijeri Cristiana Ronalda, i taj je spektakularan

Sada mu je 40 godina. Jedan je od najboljih i najtrofejnijih nogometaša svih vremena i jedan od najpoznatijih ljudi na kugli zemaljskoj.

Naravno, riječ je o Cristianu Ronaldu. Trenutačno nogometašu Al-Nassra i kapetan portugalske reprezentacije s kojom se ovog mjeseca plasirao na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku gdje će kao kapetan predvoditi svoju reprezentaciju u 42. godini života.

Na internetu je isplivala snimka prvog Ronaldovog pogotka u karijeri. I taj prvi je bio spektakularan kao neki kasniji, a zabio ih je 954. Taj prvi gol pao je sedmog listopada 2002. za Sporting protiv Moreirensea, bilo mu je 17 godina, a vrlo lijep pogodak možete pogledati ispod.

Lmaooo Cristiano Ronaldo's first career goal was a chip Goal pic.twitter.com/wtiurMjcW9 https://t.co/RV7UvpmzZb — 𝑨𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 (@LoveRmcf_) November 26, 2025

Nakon Sportinga, zabijao je za Manchester United. Real Madrid, Juventus i Al-Nassr, ali to već znate...

