MAJSTOR ODUVIJEK /

Isplivao je video prvog pogotka u karijeri Cristiana Ronalda, i taj je spektakularan

Isplivao je video prvog pogotka u karijeri Cristiana Ronalda, i taj je spektakularan
Foto: Andrew Surma/ddp Usa/profimedia

Taj prvi gol pao je sedmog listopada 2002.

27.11.2025.
9:13
Sportski.net
Andrew Surma/ddp Usa/profimedia
Sada mu je 40 godina. Jedan je od najboljih i najtrofejnijih nogometaša svih vremena i jedan od najpoznatijih ljudi na kugli zemaljskoj.

Naravno, riječ je o Cristianu Ronaldu. Trenutačno nogometašu Al-Nassra i kapetan portugalske reprezentacije s kojom se ovog mjeseca plasirao na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku gdje će kao kapetan predvoditi svoju reprezentaciju u 42. godini života. 

Sve o Cristianu Ronaldu čitajte na portalu Net.hr.

Na internetu je isplivala snimka prvog Ronaldovog pogotka u karijeri. I taj prvi je bio spektakularan kao neki kasniji, a zabio ih je  954. Taj prvi gol pao je sedmog listopada 2002. za Sporting protiv Moreirensea, bilo mu je 17 godina, a vrlo lijep pogodak možete pogledati ispod.

 

 

Nakon Sportinga, zabijao je za Manchester United. Real Madrid, Juventus i Al-Nassr, ali to već znate...

Cristiano RonaldoSporting
