Pokazao kakav je čovjek! Ronaldo darovao satove suigračima, poseban poklon obitelji Dioga Jote
Vrijednost se procjenjuje na desetke tisuća eura...
Cristiano Ronaldo ponovno je oduševio suigrače, svakome je poklonio personalizirani Jacob & Co sat u čast osvajanja Lige nacija 2025. Prema novinaru Nunu Luzu, satove je naručio direktno od prijatelja i slavnog urara Jacoba Araba, a momčadi ih je uručio uoči kvalifikacija za SP protiv Armenije.
Posebnu počast odao je i tragično preminulom Diogu Joti. Sat s njegovim imenom poslan je obitelji kao emotivna uspomena. Model je izrađen u svega 35 primjeraka, a vrijednost se procjenjuje na desetke tisuća eura.
Celebrating victory on every detail.— Jacob&Co (@_Jacobandco) November 13, 2025
The Jacob & Co Epic X – UEFA Nations League 2025 Champions is a custom edition made for @portugal ’s national team.
A skeleton dial, bespoke design, and the Portuguese crest — a watch as exceptional as the champions themselves.
Limited to… pic.twitter.com/ZajX7QTuAx
Portugal je naslov uzeo nakon penala protiv Španjolske, a Ronaldo još jednom pokazao koliko mu znači reprezentacija i ljudi koji je čine.
