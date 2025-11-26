Pokazao kakav je čovjek! Ronaldo darovao satove suigračima, poseban poklon obitelji Dioga Jote

Cristiano Ronaldo ponovno je oduševio suigrače, svakome je poklonio personalizirani Jacob & Co sat u čast osvajanja Lige nacija 2025. Prema novinaru Nunu Luzu, satove je naručio direktno od prijatelja i slavnog urara Jacoba Araba, a momčadi ih je uručio uoči kvalifikacija za SP protiv Armenije.

Posebnu počast odao je i tragično preminulom Diogu Joti. Sat s njegovim imenom poslan je obitelji kao emotivna uspomena. Model je izrađen u svega 35 primjeraka, a vrijednost se procjenjuje na desetke tisuća eura.

Celebrating victory on every detail.



The Jacob & Co Epic X – UEFA Nations League 2025 Champions is a custom edition made for @portugal ’s national team.



A skeleton dial, bespoke design, and the Portuguese crest — a watch as exceptional as the champions themselves.



Limited to… pic.twitter.com/ZajX7QTuAx — Jacob&Co (@_Jacobandco) November 13, 2025

Portugal je naslov uzeo nakon penala protiv Španjolske, a Ronaldo još jednom pokazao koliko mu znači reprezentacija i ljudi koji je čine.

