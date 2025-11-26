FREEMAIL
freemail
velika gesta /

Pokazao kakav je čovjek! Ronaldo darovao satove suigračima, poseban poklon obitelji Dioga Jote

Pokazao kakav je čovjek! Ronaldo darovao satove suigračima, poseban poklon obitelji Dioga Jote
Foto: Bradley Collyer/pa Images/profimedia

Vrijednost se procjenjuje na desetke tisuća eura...

26.11.2025.
8:58
Sportski.net
Bradley Collyer/pa Images/profimedia
Cristiano Ronaldo ponovno je oduševio suigrače, svakome je poklonio personalizirani Jacob & Co sat u čast osvajanja Lige nacija 2025. Prema novinaru Nunu Luzu, satove je naručio direktno od prijatelja i slavnog urara Jacoba Araba, a momčadi ih je uručio uoči kvalifikacija za SP protiv Armenije.

Posebnu počast odao je i tragično preminulom Diogu Joti. Sat s njegovim imenom poslan je obitelji kao emotivna uspomena. Model je izrađen u svega 35 primjeraka, a vrijednost se procjenjuje na desetke tisuća eura.

 

 

Portugal je naslov uzeo nakon penala protiv Španjolske, a Ronaldo još jednom pokazao koliko mu znači reprezentacija i ljudi koji je čine.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska bruji o jednom strancu: Ima 14 godina, tata mu je Ronaldo, a igrao je u Međimurju

Cristiano RonaldoSatoviDiogo Jota
