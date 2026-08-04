Hrvatski dan za pamćenje u Kanadi: Čilić nije dao ni servis, Ružić se vratila iz ponora

Hrvatski tenis imao je uspješan dan na kanadskim turnirima. Marin Čilić izborio je drugo kolo ATP turnira u Montrealu, dok je Antonia Ružić nakon preokreta prošla u sljedeću fazu WTA 1000 turnira u Torontu. U drugom kolu nastupit će i Donna Vekić, koja je kao nositeljica bila slobodna na početku natjecanja.

Čilić, trenutačno 85. tenisač svijeta, u prvom je kolu Montreala svladao Japanca Shoa Shimabukuroa, 94. igrača ATP ljestvice, rezultatom 7:6, 6:1.

Prvi set protekao je bez izgubljenih servisa pa je odluka pala u tie-breaku, u kojem je hrvatski tenisač bio mirniji i precizniji. U nastavku susreta Čilić je potpuno preuzeo kontrolu. Prvi break napravio je za vodstvo 2:1, potom je još jednom oduzeo servis suparniku za 4:1, a trećim breakom zaključio je meč rezultatom 6:1.

Susret je trajao sat i pol. Čilić je pogodio dva asa, dok ih je Shimabukuro imao šest, ali je Japanac napravio čak 33 neprisiljene pogreške. Hrvatski tenisač zaustavio se na njih 18. Čilić tijekom cijelog dvoboja nije izgubio servis, a iskoristio je tri prilike za break. Na prvom servisu osvojio je 80 posto poena, deset posto više od japanskog suparnika.

Bio je to njihov prvi međusobni ogled, a Čilića u drugom kolu čeka 15. nositelj Frances Tiafoe. Hrvatski tenisač protiv Amerikanca ima pozitivan omjer jer je slavio u oba njihova dosadašnja susreta.

Uspješna je bila i Antonia Ružić, koja je svladala nekadašnju 34. tenisačicu svijeta, Francuskinju Lois Boisson, rezultatom 4:6, 6:1, 6:3. Hrvatska reprezentativka tako se drugu godinu zaredom plasirala u drugo kolo kanadskog WTA 1000 turnira, a prvi put to je učinila u Torontu.

Dvoboj dviju 23-godišnjakinja počeo je još u nedjelju, ali je kod vodstva Francuskinje 5:3 prekinut zbog kiše. Nastavljen je tek u ponedjeljak, a Boisson je uspjela sačuvati prednost breaka i osvojiti prvu dionicu. Ružić u tom setu nije došla ni do jedne prilike za oduzimanje servisa.

Slika na terenu potpuno se promijenila u drugom setu. Kada je servis francuske tenisačice izgubio na kvaliteti, Ružić je to odmah iskoristila. Nakon dugog drugog gema napravila je prvi break u meču, a zatim je bez većih problema sačuvala prednost. Još jednom je oduzela servis Boisson u šestom gemu i izjednačila osvojivši set sa 6:1.

Hrvatska tenisačica nastavila je u istom ritmu i u odlučujućoj dionici. Breakom je povela 3:2, a suparnici nije dopustila priliku za povratak. Pobjedu je potvrdila novim oduzimanjem servisa u devetom gemu, iskoristivši drugu meč-loptu.

U drugom kolu Ružić čeka zahtjevan ispit protiv Madison Keys, 23. tenisačice svijeta i nekadašnje finalistice kanadskog WTA 1000 turnira. Amerikanka je kao 19. nositeljica bila slobodna u prvom kolu.

Bit će to njihov drugi međusobni susret. Keys je prije nešto više od dva mjeseca u drugom kolu Roland Garrosa slavila sa 6:4, 6:4. Nakon toga osvojila je turnir na travi u Eastbourneu i stigla do osmine finala Wimbledona, dok ju je prošlog tjedna na početku turnira zaustavila Ljudmila Samsonova.

Pobjeda protiv Boisson posebno je važna za Ružić jer je na prethodnih pet turnira, od Roland Garrosa do Toronta, ostvarila samo jednu pobjedu u glavnom ždrijebu.

U drugom kolu turnira u Torontu zaigrat će i Donna Vekić. Hrvatska tenisačica, postavljena za 31. nositeljicu, bila je slobodna na početku natjecanja.

Suparnica u borbi za treće kolo bit će joj Švicarka Viktorija Golubić, koja je u prvom nastupu svladala Australku Kimberly Birrell rezultatom 7:6, 6:4.

Hrvatski tenis tako u Kanadi nastavlja s troje predstavnika, a Čilića, Ružić i Vekić već u sljedećem kolu očekuju znatno zahtjevniji izazovi.