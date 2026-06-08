Danska legenda preklinje Eriksena: 'Radi se o životu, razmišljaj malo...'

Nakon što se danski nogometaš Christian Eriksen (34) prošloga vikenda srušio u drugom poluvremenu prijateljske utakmice protiv Ukrajine, poznati danski bivši nogometaš Thomas Gravesen (50) javno ga je zamolio da prestane igrati nogomet.

Uznemirujuće scene

Igrala se 65. minuta utakmice kada se 34-godišnji veznjak bez kontakta s drugim igračem uhvatio za prsa i pao na travnjak. Igrači obje momčadi odmah su formirali zaštitni krug oko njega dok mu je medicinska služba pružala pomoć. Dok je na stadionu zavladao muk, navijači su ubrzo počeli skandirati njegovo ime. Danski nogometni savez ubrzo je objavio da je Eriksen pri svijesti. Liječnik reprezentacije Morten Boesen potvrdio je da je bio kratko bez svijesti, ali se brzo pribrao. "Kako ja to vidim, ugrađeni defibrilator reagirao je kako je trebao", izjavio je Boesen. Eriksen je na kraju sam odšetao s terena uz ovacije publike, a utakmica je prekinuta.

'Ovo je bila drugačija situacija'

Dan nakon događaja, Eriksen je na društvenim mrežama objavio pismo u kojem je umirio navijače i zahvalio svima na podršci. Naglasio je ključnu razliku između ovog i događaja iz 2021. godine.

"Želim svima poručiti da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom obitelji. Kao što možete zamisliti, primiti šok od mog ICD-a imalo je velik utjecaj na mene i moju obitelj, ali želim sve uvjeriti da je ovo bila drugačija situacija od one koja se dogodila 2021. godine. Osjećam se dobro i moj oporavak je već počeo. Osim zahvalnosti na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, nevjerojatno sam zahvalan i liječnicima koji su se brinuli o meni i mom srcu tijekom svih ovih godina. Zahvaljujući njihovoj stručnosti, moj ICD je učinio točno ono za što je dizajniran: zaštitio me kada mi je to bilo potrebno. Za sada je moj fokus na oporavku, provođenju vremena s obitelji, odlasku na odmor i igranju nogometa s mojom djecom."

'Ovo se više ne tiče karijere, već života'

Bivši danski reprezentativac Gravesen uputio je emotivan i izravan apel Eriksenu da prekine svoju igračku karijeru. U izjavi za Viaplay, Gravesen je naglasio da je sada u pitanju život, a ne nogomet.

"Ovo se više ne radi o karijeri. Ovo se radi o životu Christiana Eriksena", izjavio je Gravesen. "Ponovno sam vidio njegovu suprugu kako utrčava na teren. U kakav ju to scenarij on stavlja? Moraš malo razmišljati dalje od vlastitog nosa. Nogomet je potpuno nebitan kada se ovako nešto dogodi." Gravesen je dodao kako bi, ako Eriksen sam ne donese odluku, Danski nogometni savez trebao intervenirati.