FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CURE DETALJI /

Doktor otkrio što ga je Eriksen zamolio: 'Pacemaker je reagirao...'

Doktor otkrio što ga je Eriksen zamolio: 'Pacemaker je reagirao...'
×
Foto: Lars Rønbøg/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Eriksen se srušio u prijateljskoj utakmici Danske i Ukrajine

7.6.2026.
21:34
M.G.
Lars Rønbøg/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Christian Eriksen, 34-godišnji danski nogometni reprezentativac, srušio se na travnjak tijekom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine u Odenseu.

Liječnička pomoć pristigla je odmah po rušenju nogometaša na travnjak, a Danski nogometni savez je dao službeno priopćenje po kojem je Eriksen trenutačno pri svijesti.

O Eriksenu se oglasio i doktor reprezentacije, a Savez je njegovu izjavu objavio u priopćenju:

"Christian je dobro i sam je izašao s terena. Koliko vidim, pacemaker je reagirao kako treba. Bio je kratko bez svijesti, ali se vrlo brzo osvijestio i brzo smo bili u kontaktu s njim. Sada će obaviti dodatne preglede u bolnici kako bi se utvrdilo što je uzrokovalo ovaj incident. U stalnom smo kontaktu s njim i doktorima u bolnici. Ali, Christian je dobro i zamolio me da prenesem pozdrave svim igračima i da im kažem da je on u redu."

Prije pet godina, na Europskom prvenstvu, Eriksen je doživio srčani udar kada su ga liječnici oživljavali na samom terenu tijekom utakmice njegove Danske i Finske. Nogometu se Eriksen vratio početkom 2022. godine nakon što mu je ugrađen srčani defibrilator te sve do nedjeljne utakmice njegova je karijera imala normalni tijek.

Zbog ugradnje srčanog defibrilatora Eriksen je morao napustiti talijanski nogomet, gdje igračima nije dopušteno igranje s takvim dodatkom, ali je normalno obavljao sve treninge i utakmice u dresu Brentforda, Manchester Uniteda i Wolfburga, čiji je trenutačno član.

Christian EriksenDanskaSrčani Udar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike