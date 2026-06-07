Doktor otkrio što ga je Eriksen zamolio: 'Pacemaker je reagirao...'

Christian Eriksen, 34-godišnji danski nogometni reprezentativac, srušio se na travnjak tijekom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine u Odenseu.

Liječnička pomoć pristigla je odmah po rušenju nogometaša na travnjak, a Danski nogometni savez je dao službeno priopćenje po kojem je Eriksen trenutačno pri svijesti.

O Eriksenu se oglasio i doktor reprezentacije, a Savez je njegovu izjavu objavio u priopćenju:

"Christian je dobro i sam je izašao s terena. Koliko vidim, pacemaker je reagirao kako treba. Bio je kratko bez svijesti, ali se vrlo brzo osvijestio i brzo smo bili u kontaktu s njim. Sada će obaviti dodatne preglede u bolnici kako bi se utvrdilo što je uzrokovalo ovaj incident. U stalnom smo kontaktu s njim i doktorima u bolnici. Ali, Christian je dobro i zamolio me da prenesem pozdrave svim igračima i da im kažem da je on u redu."

Prije pet godina, na Europskom prvenstvu, Eriksen je doživio srčani udar kada su ga liječnici oživljavali na samom terenu tijekom utakmice njegove Danske i Finske. Nogometu se Eriksen vratio početkom 2022. godine nakon što mu je ugrađen srčani defibrilator te sve do nedjeljne utakmice njegova je karijera imala normalni tijek.

Zbog ugradnje srčanog defibrilatora Eriksen je morao napustiti talijanski nogomet, gdje igračima nije dopušteno igranje s takvim dodatkom, ali je normalno obavljao sve treninge i utakmice u dresu Brentforda, Manchester Uniteda i Wolfburga, čiji je trenutačno član.