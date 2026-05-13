Drama u Efesu: Trener kolabirao tijekom treninga, liječnici mu se bore za život

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Navodi se da srce trenera nije radilo oko deset minuta, nakon čega je, uz liječničku intervenciju i primjenu defibrilacije, uspostavljen ponovni rad

13.5.2026.
17:22
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Na treningu turskog košarkaškog kluba Anadolu Efesa dogodio se ozbiljan zdravstveni incident kada je kondijciski trener Serhat Güneş doživio srčani zastoj te je nakon hitne reanimacije prebačen u bolnicu, gdje se i dalje nalazi pod intenzivnim liječničkim nadzorom.

Prema informacijama turskih medija, incident se dogodio u trening centru neposredno nakon završetka rada. Güneş je iznenada kolabirao, a srčana mu je aktivnost nakratko prestala. Brzom reakcijom prisutnih, posebno Serhana Antalyalija, člana Košarkaškog saveza Turske koji je po struci liječnik, odmah je započeta reanimacija.

Navodi se da srce trenera nije radilo oko deset minuta, nakon čega je, uz liječničku intervenciju i primjenu defibrilacije, uspostavljen ponovni rad srca. Nakon stabilizacije, Güneş je hitno prebačen u bolnicu, intubiran te se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja.

Anadolu Efes oglasio se priopćenjem u kojem je potvrđeno da je član stručnog stožera doživio iznenadni zdravstveni problem te da je hospitaliziran, uz napomenu da će sve daljnje informacije biti objavljene sukladno razvoju situacije i procjeni liječnika.

 

 

U stručnom stožeru kluba djeluje i hrvatski trener Tomislav Mijatović, dugogodišnji član Efesa i jedan od najiskusnijih trenera u organizaciji, koji već godinama ima važnu ulogu u radu momčadi.

KošarkaSrčani UdarEfesKondicijski Trener
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
