Drama u Efesu: Trener kolabirao tijekom treninga, liječnici mu se bore za život

Na treningu turskog košarkaškog kluba Anadolu Efesa dogodio se ozbiljan zdravstveni incident kada je kondijciski trener Serhat Güneş doživio srčani zastoj te je nakon hitne reanimacije prebačen u bolnicu, gdje se i dalje nalazi pod intenzivnim liječničkim nadzorom.

Prema informacijama turskih medija, incident se dogodio u trening centru neposredno nakon završetka rada. Güneş je iznenada kolabirao, a srčana mu je aktivnost nakratko prestala. Brzom reakcijom prisutnih, posebno Serhana Antalyalija, člana Košarkaškog saveza Turske koji je po struci liječnik, odmah je započeta reanimacija.

Navodi se da srce trenera nije radilo oko deset minuta, nakon čega je, uz liječničku intervenciju i primjenu defibrilacije, uspostavljen ponovni rad srca. Nakon stabilizacije, Güneş je hitno prebačen u bolnicu, intubiran te se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja.

Anadolu Efes oglasio se priopćenjem u kojem je potvrđeno da je član stručnog stožera doživio iznenadni zdravstveni problem te da je hospitaliziran, uz napomenu da će sve daljnje informacije biti objavljene sukladno razvoju situacije i procjeni liječnika.

Takımımızın Atletik Performans Antrenörü Serhat Güneş geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmiştir.



Entübe edilen ve yarın uyandırılacak olan Serhat Güneş'e yapılan testlerin ümit verici olduğu belirtildi.(Basketfaul)



Serhat Güneş'e,… pic.twitter.com/WCKY6JzXHg — Lacivert Beyaz 1976 Taraftar Grubu (@lacivertbeyaz76) May 13, 2026

U stručnom stožeru kluba djeluje i hrvatski trener Tomislav Mijatović, dugogodišnji član Efesa i jedan od najiskusnijih trenera u organizaciji, koji već godinama ima važnu ulogu u radu momčadi.