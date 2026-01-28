Plenković o Milanovićevoj izjavi: 'Ne znam zašto se nije javio. Imamo dvije opcije'

'POKUŠAO SAM' /

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade održali su sastanak sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske u Termama Tuhelj.

Uoči sastanka, u 9.15 sati, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uručili su ugovore korisnicima iz svojih resora.

Premijer je nakon sastanka dao izjavu za medije. Zahvalio se domaćinima te naglasio da mu je drago da je susret započeo dodjelom 29 ugovora. Naglasio je da je Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske dio šire Vladine politike kojom se nastoji osigurati napredak svih krajeva zemlje.

Nakon toga komentirao je izjavu predsjednika Zorana Milanovića.

"Ne znam zašto se nije javio, najavio sam konzultacije još u Davosu. Ovo zahtjeva dodatnu konzultaciju Vlade i predsjednika. Napravili smo temeljitu analizu, zauzeli vrlo jasan stav, želio sam se i s njim o tome konzultirati, ali nisam vidio što je on rekao danas. Imamo sada dvije opcije: dignuti ton u našim odnosima koji je sjajan ili ostaviti prostora za dijalog. Rekao sam da ćemo ga konzultirati, sad kad sam pokušao, nije ni to dobro", rekao je i dodao da su dva njegova suradnika pokušala kontaktirati s Milanovićem.