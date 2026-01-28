HRS potvrdio naša saznanja! Sigurdsson pozvao novog igrača

Iz Hrvatskog rukometnog saveza dobili smo priopćenje o situaciji s Zvonimirom Srnom. Nažalost, ono što je Net.hr već ranije objavio - pokazalo se točnim.

"Poštovani predstavnici medija, obavještavamo Vas da su se pretpostavke da je hrvatski reprezentativac, lijevi vanjski Zvonimir Srna teže ozlijeđen u sinoćnjem susretu sa Slovenijom (nakon što je napustio igru u 39. minuti), nažalost pokazale točnima. Nakon magnetske rezonancije i konzultacija nekoliko specijalista radiologa, ustanovljeno je da se u mišiću adductor longus vidi djelomična ruptura na medijalnom distalnom dijelu, u području dužine približno 4,5 cm. Na istoj razini i distalnije vidi se djelomična ruptura dužine oko 9 cm u dorzalnom dijelu mišića vastus medialis. Umjesto Zvonimira Srne, izbornik Dagur Sigurdsson za današnji susret Hrvatske i Mađarske, u zapisnik je prijavio Diana Nerisa Ćeška," stoji u priopčenju HRS.

Zvonimiru Srni želimo brz oporavak.