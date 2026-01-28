Ovih pet trenutaka obilježilo je utakmicu u kojoj su hrvatski rukometaši svladali Slovence

OGROMNA POBJEDA /

Uutakmica protiv Slovenije u utorak u kojoj je Hrvatska pobjedila 29-25 dovela je hrvatsku rukometnu reprezentaciju na korak do prolaska u polufinale Europskog prvenstva. Utakmica je to koja je bila prepuna uzbuđenja u kojoj je Hrvatska kroz cijelu utakmicu bila bolji suparnik, a mi vam donosimo pet ključnih trenutaka utakmice.

U trenutku Hrvatskog vodstva od +3 imala je Slovenija napad za smanjenje. Bilo je to točno u trenutcima kada je Hrvatska koncentracija padala, a slovensko samopouzdanje raslo. Prema našem golu je išao Borut Mačkovšek, no ispred njega se sjajno ubacio Luka Lovre Klarica i spriječio napad.

Važan trenutak desio se i desetak minuta ranije kada je u 13. minuti Hrvatska imala igrača manje. Izbornik Sigurdsson se odlučio za igru bez vratara što nas je moglo koštati da "letić Mandić" nije vršcima prstiju u trku skrenuo loptu na gredu i fenomenalno spriječio slovensko smanjenje na samo -2.

A trenutak utakmice desio se u 39. minuti. Ozljeda Zvonimira Srne koja se pokazala kao ozbiljna i uplakana sestra zabrinuli su sve ljubitelje hrvatskog rukometa.

U 57. minuti Dominik Kuzmanović sjajno je obranio težak šut s krila Sloenije i svojim porezom nam otvorio vrata pobjede.

Nakon što je utakmica dovršena, došao je trenutak za proglašenje najboljeg igrača utakmice i priznanje je otišlo u ruke hrvatskog golmana Mateja Mandića, koji je svojim obranama u ključnim trenucima utakmice. No, Matej nije samo prihvatio nagradu, već je pozvao svog rođaka Davida Mandića, strijelca šest golova, i dao mu nagradu.