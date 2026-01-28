Plenković davao izjavu pa prekinuo sve! Imamo snimku: 'Je li vi mene slušate gospođo?'

'VIDIMO SE, BOK' /

Premijer Andrej Plenković u srijedu je uoči sjednice Odbora za financije i državni proračun dao izjavu medijima u Hrvatskom saboru u kojoj je između ostalog prokomentirao situaciju oko izbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda.

"SDP mjesecima daje signale da neće izabrati suce Ustavnog suda. Nemojte molim vas i vi pretjerivati, imate izjavu Bauka da više vrijedi ustavni sudac nego sto predsjednika Vrhovnog suda. Nismo mi ti koji blokiramo - ljudi su od lipnja dali do znanja da žele blokirati rad Ustavnog suda", naveo je Plenković.

Prekinuo sve: 'Neću onda više odgovarati'

"Sada mi se cijela lijeva javnost iščuđava na legitiman politički stav HDZ-a - izvolite povezati izbor oba upražnjena suda na...", govorio je Plenković, a onda odjednom zastao usred rečenice nakon što je primijetio da jedna novinarka priča usred njegove izjave.

'Je l' vi mene slušate gospođo?", upitao je novinarku. "Pa neću onda više odgovarati. Vidimo se, bok", završio je naprasno premijer i otišao.