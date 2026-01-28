Plenković i ministri u Tuhelju na sastanku sa županima

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade održat će sastanak sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske u Termama Tuhelj.

Na sastanku će sudjelovati i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Uoči sastanka, u 9.15 sati, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uručit će ugovore korisnicima iz svojih resora.

Nakon sastanka sa županima očekuje se prigodno obraćanje premijera Plenkovića.

Uskoro više...

