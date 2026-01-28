FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USKORO UŽIVO /

Plenković i ministri u Tuhelju na sastanku sa županima

Plenković i ministri u Tuhelju na sastanku sa županima
×
Foto: Ludovic Marin/afp/profimedia

Plenković i članovi Vlade održat će sastanak sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske

28.1.2026.
9:59
danas.hr
Ludovic Marin/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade održat će sastanak sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske u Termama Tuhelj.

Na sastanku će sudjelovati i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Uoči sastanka, u 9.15 sati, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uručit će ugovore korisnicima iz svojih resora.

Nakon sastanka sa županima očekuje se prigodno obraćanje premijera Plenkovića.

Uskoro više...

POGLEDAJTE VIDEO: TĆ se vraća, oporba već udara po reciklaži, Plenković poručuje: 'Zreo je!'

Andrej PlenkovićTerme TuheljSjever Hrvatske
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
USKORO UŽIVO /
Plenković i ministri u Tuhelju na sastanku sa županima