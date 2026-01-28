Milanović: Plenković me noćas preko posrednika pokušao dobiti na telefon

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega je dao izjavu za medije.

Svoje je obraćanje započeo Odborom za mir i dogovorio hoće li se Hrvatska priključiti.

"Pravni okvir postoji. Tko god kuka da je to izvan sustava i UN-a i zakon, nije. Radi se o ozbiljnom presedanu jer se mimo UN-a mandat za rješavanje humanitarne krize prenese na sustav i tijelo koji je van UN-a. Je li Hrvatskoj tamo mjesto i kako je Hrvatska uopće dobila poziv? U kojem ga je trenutku dobila? Je li to tražila? Ima još pitanja, ali to nije za kamere", rekao je na početku.

"Što će Hrvatska? Pa zar nije Plenković odlučio to? Vidim da se dopisuje, od koga smo dobili poziv? Kada? Cijeli je niz pitanja. Što bih trebao? Preuzeti odgovornost u trenutku kada Plenković ne zna što bi s tim vrućim i gnjecavim krumpirom. Što se uopće gura u to? I tako odlučuju o svemu sam i smišlja sam. Služi se metodama iznuda kod imenovanje nekih od temeljnih tijela Hrvatske i ne vidim zašto bi njega zanimalo moje mišljenje", rekao je Milanović.

Plenkovićev poziv

Kazao je da se konzultacije s premijerom oko Odbora za mir još nisu dogodile.

"Osim ako ne računamo Plenkovićev noćašnji pokušaj da me dobije na telefon preko posrednika, nakon sto godina. Nisam se mogao javiti kao ni sada što se nisam mogao javiti jer me jutros zvao na običnu liniju. To je tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost. Čut ćemo se vjerojatno prema nekim dogovorima prije tri sata, ali ne znam što bih mu mogao reći preko telefona", kazao je.

'Slutim da želi reći ne'

Dodaje da Andrej Plenković može sam donijeti tu odluku, ali da ga nema tko kontrolirati: "Sad mu trebam ja? Kako to ne može bez mene?"

"Zoveš kada ti treba nešto kao pokriće jer mu je teško reći ne. Slutim da želi reći ne. Nisam razgovarao s premijerom. Samo kad njemu treba se javi, to tako funkcionira", kaže Milanović.

Odabir sudaca

Komentirao je i izbor predsjednika Vrhovnog suda i suce Ustavnog suda.

"Prema Plenkovićevoj metrici ispada da dokle god mu se ispuni želja i ultimatum da ima potpunu kontrolu Ustavnog suda, kandidat za predsjednika Vrhovnog suda može biti bilo tko. Po meni ne može i to me se i pita, o tome odlučujem i predlažem. Ne mislim i dalje predlagati, ova osoba je kandidat. Dosta je bilo maltretiranja. Plenković je od početka imao ovaj plan. SDP možda bude protiv kandidatkinje za Vrhovni sud. SDP tu nije bitan. Kandidatkinja je moj prijedlog", rekao je Milanović i dodao da druge kandidatkinje za šeficu Vrhovnog suda neće biti.

Naveo je i da je kao premijer imao politički čvršći i veći utjecaj nad većinom nego što je Plenković imao ikada.

"Nikada nisam izustio da mi pripada većina u Ustavnom sudu", rekao je Milanović.

Komentirao je i opciju da se oporba i vladajući dogovore oko sudaca, nazvavši to "grabeži".

"To nije model, to je pokušaj totalne dominacije. Da ti Ustavni sud dopusti svaku nepodopštinu. Da kriminalnim radnjama zaštite svoje mandate. Veselim me da nova ekipa Ustavnog sudu nije sastavljena od škarta. Izgleda da nije", rekao je Milanović.

"Ako saborski Odbor donese bilo kakvu odluku, ja ću kandidatkinju za Vrhovni sud predložiti. Dalje predlagati neću, neka se obrate Plenkoviću", kaže.

O Ćoriću

Milanović je komentirao i povratak Tomislava Ćorića u vladu, na mjesto ministra finacija.

"Prvo je bio pokušaj preko SDP-a, a na kraju je bio HDZ-ov ministar", rekao je.

