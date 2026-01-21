Pregovori o sucima ulaze u novu rundu, ministar Malenica: 'Ne čini mi se da smo u slijepoj ulici'

JOŠ NEMA DOGOVORA /

Pregovori vladajućih i lijeve oporbe oko izbora ustavnih sudaca i čelnika Vrhovnog suda započeli su netipično, uz poruku: “Svjetski je dan zagrljaja”. Iako je uvod bio opušten, sadržaj razgovora brzo se vratio na ozbiljne političke prijepore.

Prije sastanka oporbena ljevica okupila se na kavi kako bi usuglasila strategiju za pregovore, dok je vladajuća strana pokušala razbiti napetost šalom prije ulaska u dvoranu.

Sat vremena nakon sastanka ljevica je poručila da je postignut dogovor o metodologiji predlaganja troje kandidata za Ustavni sud. “Ne bih iznosio detalje kako se razgovaralo, ali mogu reći da to nije model 2-1 ili 1-2, niti matematička trgovina. Pokušat ćemo postići konsenzus oko najboljih kandidata”, rekao je Saša Đujić.

Vladajući, međutim, tvrde da i dalje inzistiraju na tome da biraju dva od tri ustavna suca. Dok ljevica na to ne pristane, poručuju, nisu spremni glasati o predsjedniku Vrhovnog suda.

“Ne čini mi se da smo u slijepoj ulici. Naš je cilj popuniti obje pozicije i očekujem da ćemo idući tjedan, kada budemo konkretizirali imena, dodatno približiti stavove”, izjavio je ministar pravosuđa Ivan Malenica. Više doznajte u prilogu Katarine Brečić.