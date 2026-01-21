Ide se na sve ili ništa! Hrvatska spremna za okršaj s domaćinom

Hrvatska rukometna reprezentacija igra odlučujuću utakmicu sa Švedskom, a Maja Oštro Flis ugostila je trenera vratara i rukometnu legednu Valtera Matoševića koji je najavio ovaj susret.

"Hrvatska je spremna, prvi cilj smo ostvarili. Ušli smo u drugi krug i sada nas čeka teška utakmica protiv domaćina. Vjerojatno je na njima veći pritisak jer je publika od njih to očekuje. Skautirali smo ih i vjerujem u dobru izvedbu. Vjerujem da ćemo danas biti na vrhuncu", rekao je Valter pa otkrio što je najvažnije za ovu utakmicu.

"Vraćanje u obranu će biti najvažnije. Brzi su, eksplozivni i imaju dobru tranziciju, trebalo odigrati i jednu jako dobru obranu. Napast ćemo ih njihovim oružjem, a to su brzi golovi iz kontri", kaže Matošević te objašnjava što su naši golmani Kuzmanović i Mandić radili uoči same utakmice.

"Golmani su imali lagani trening. Utakmice su iz dana u dan. Oni su spremni i vjerujem da će danas biti na visokom nivou", zaključio je.

