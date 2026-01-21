FREEMAIL
INCIDENT NA DOMJENKU /

ZET potvrdio za RTL Danas: Zbog snimke golog muškarca slijede otkazi

ZET je pokrenuo postupke otkaza nakon božićnog domjenka. Za RTL Danas to je potvrdio glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba, nakon provedene interne istrage. Podsjetimo, zabavu Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska–Zagreb u Rugvici, na kojoj je bilo oko 460 uzvanika, obilježili su incidenti. Društvenim mrežama proširile su se snimke muškarca koji se gol penje na stol i neprimjereno ponaša pred okupljenima. U neredima su ozlijeđeni i glazbenici – jedan član benda zadobio je ozljede trupa i glave te je završio s više slomljenih rebara. Više pogledajte u prilogu

21.1.2026.
20:47
Ines Nastav
ZetOtkazi
