Zagrljaji jači od zime! Vinkovci obilježili Svjetski dan zagrljaja: 'Mala gesta koja puno znači'

Zagrljaji u Vinkovcima, unatoč ledenoj temperaturi zraka, grijali su srca. "Kada je nešto od srca onda to puno znači", kaže Tomislav.

"Zagrljaj je onako poseban i nekako topao kada te zagrli netko onako", kaže Ana. "Ne može biti bolje", kaže

Svjetski dan zagrljaja zbog toga i potiče ovakvo izražavanje emocija koje nažalost nije često. "Auuu, ni ne sjećam se", kaže Tomislav.

'Stvarno predivno'

Neki imaju više sreće i osobe koje ih grle. "Ona me često zagrli, ali ovako, ne sjećam se", kaže Damir iz Vinkovaca.

A nekima je današnji zagrljaj oživio sjećanja. "Joj muž prije smrti, davno", kaže Kata iz Vinkovaca.

Snažne emocije osjećali su i mladi ljudi koji su Vinkovčane danas grlili. "Stvarno predivno, lijepo je zagrliti drugu osobu", kaže Barbara iz Vinkovaca.

Zagrljaj kao prva pomoć

Ovakve akcije članovi Savjeta mladih Grada Vinkovaca vidjeli su na društvenim mrežama i odlučili zagrljaje ponuditi i svojim sumještanima.

"Želimo isto tako potaknuti da se ovo događa u svakodnevnom životu i da je zagrljaj jedna mala gesta koja nekima puno znači", kaže Nika Curkić, predsjednica Savjeta mladih Grada Vinkovaca.

Jer ljudi su društvena i emotivna bića, a u svakodnevici punoj stresa zagrljaj je i prva pomoć. "Za smirenje, za nekakav osjećaj sigurnosti jer on utječe i na izazivanje rasta hormona naše sreće, a utječe i na smanjivanje hormona stresa", kaže Katarina Andrić, predsjednica Društva psihologa Vukovarsko-srijemske županije.

U Vinkovcima su se svi grlili

Vinkovčani koji za sebe vole reći da su najstarije naselje Europe i grad s dušom, ponosni su na današnje grlitelje.

"Uistinu sve pohvale za ovu akciju, za ovu lijepu gestu, ako nešto danas nedostaje to su upravo ljubav, toplina i poljupci", kaže Andrea Vinković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vinkovaca.

Na Svjetski dan zagrljaja svjedočili smo zagrljajima prijateljstva na prozorima škola i zagrljajima ljubavi u gradskim parkovima pa se može reći da su se u Vinkovcima grlili svi.