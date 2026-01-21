FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JEDNOSTAVNO NEODOLJIVI /

Okice, osmjesi i šape oko vrata: Ovi preslatki zagrljaji rastopit će i ona najtvrđa srca

Okice, osmjesi i šape oko vrata: Ovi preslatki zagrljaji rastopit će i ona najtvrđa srca
Foto: Profimedia
U svijetu koji se često čini užurbanim i otuđenim, ponekad zaboravimo na snagu najjednostavnijih ljudskih gesta. I dok se pripremamo obilježiti još jedan Međunarodni dan zagrljaja, priroda nas sama podsjeća na važnost bliskosti. Upravo zato smo za vas izdvojili dvadeset najslađih životinjskih zagrljaja, od pasa i mačaka koji pronalaze utjehu jedni u drugima, preko obiteljskih skupina majmuna, pa sve do prizora polarnih medvjeda u nježnom klinču. Njihova spontana toplina univerzalni je podsjetnik na ono što i sami znamo: ponekad je zagrljaj sve što nam treba.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
21.1.2026.
12:32
Lorena Motik
Profimedia
životinjeMeđunarodni DanZagrljajLjubav
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JEDNOSTAVNO NEODOLJIVI /
Okice, osmjesi i šape oko vrata: Ovi preslatki zagrljaji rastopit će i ona najtvrđa srca