Okice, osmjesi i šape oko vrata: Ovi preslatki zagrljaji rastopit će i ona najtvrđa srca
U svijetu koji se često čini užurbanim i otuđenim, ponekad zaboravimo na snagu najjednostavnijih ljudskih gesta. I dok se pripremamo obilježiti još jedan Međunarodni dan zagrljaja, priroda nas sama podsjeća na važnost bliskosti. Upravo zato smo za vas izdvojili dvadeset najslađih životinjskih zagrljaja, od pasa i mačaka koji pronalaze utjehu jedni u drugima, preko obiteljskih skupina majmuna, pa sve do prizora polarnih medvjeda u nježnom klinču. Njihova spontana toplina univerzalni je podsjetnik na ono što i sami znamo: ponekad je zagrljaj sve što nam treba.