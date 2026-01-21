Međunarodni je dan zagrljaja: Ova četiri horoskopska znaka to rade najljepše i najčvršće

Topao i iskren zagrljaj ima čarobnu moć. Bez ijedne izgovorene riječi, on može pružiti utjehu, prenijeti ljubav i stvoriti osjećaj duboke povezanosti. Dok se približavamo 21. siječnju, danu kada se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan zagrljaja, pravo je vrijeme da se podsjetimo na važnost ovog jednostavnog, ali moćnog čina.

Pokrenut 1986. godine u Michiganu, ovaj dan nas potiče da češće grlimo obitelj i prijatelje, a znanost potvrđuje da bismo to trebali činiti svakodnevno. Psiholozi tvrde da nam je potrebno najmanje četiri zagrljaja dnevno za preživljavanje, osam za održavanje, a čak dvanaest za napredovanje.

Grljenje dokazano smanjuje stres, jača imunitet i potiče lučenje oksitocina, poznatog kao hormon ljubavi.

Jeste li se ikada zapitali zašto su neki zagrljaji jednostavno bolji od drugih? Dok jedni djeluju sramežljivo i kratko, drugi vas obaviju toplinom i sigurnošću koje pamtite cijeli dan.

Astrologija nudi zanimljiv odgovor, sugerirajući da su određeni horoskopski znakovi prirodno nadareni za pružanje zagrljaja koji liječe dušu. Njihova energija, empatija i način na koji izražavaju osjećaje čine njihove zagrljaje doista posebnima. U nastavku otkrivamo koja četiri znaka zodijaka slove za majstore zagrljaja.

Rak: Nježni zaštitnik čiji zagrljaj liječi

Kada je riječ o pružanju utjehe i sigurnosti, nitko to ne radi bolje od raka. Kao najosjećajniji i najbrižniji znak zodijaka, Rakovi posjeduju urođenu sposobnost da osjete tuđe emocije. Njihovi su zagrljaji produžetak njihove duše, ispunjeni dubokom empatijom i bezuvjetnom ljubavlju. Kada vas rak zagrli, to nije samo fizički kontakt, već terapeutski čin.

Osjećate se zaštićeno, voljeno i potpuno sigurno, kao da su sve brige svijeta nestale u tom trenutku. Njihov zagrljaj je dug, čvrst i nevjerojatno topao, poput najmekše deke u hladnoj zimskoj noći. Rak intuitivno zna kada vam je potrebna utjeha i uvijek će biti tu da vam pruži svoje sigurno utočište.

Foto: Pixabay

Bik: Stijena na koju se uvijek možete osloniti

Bikovi su zemljani znakovi kojima vladaju postojanost, pouzdanost i ljubav prema svim životnim užicima, a fizički dodir za njih je jedan od najvažnijih načina izražavanja ljubavi. Njihov je zagrljaj odraz njihove osobnosti, čvrst, stabilan i nevjerojatno umirujući.

Kada vas zagrli bik, osjećate se prizemljeno i sigurno, kao da stojite uz stijenu koju ni najjača oluja ne može pomaknuti. Bikovi ne štede na iskazivanju privrženosti i njihovi zagrljaji su velikodušni i iskreni.

Budući da su iznimno senzualni, veliku pažnju posvećuju fizičkoj bliskosti, od držanja za ruke do dugih, ugodnih zagrljaja na kauču. Njihov je cilj pružiti osjećaj apsolutne sigurnosti i zaštite.

Lav: Entuzijastični zagrljaj koji puni energijom

Kraljevi i kraljice zodijaka, lavovi, sve rade sa strašću i dramom, pa tako i grle. Njihov zagrljaj je sve samo ne suptilan. Pun je energije, entuzijazma i zarazne životne radosti.

Kada vas lav uhvati u svoje naručje, to je snažan i srdačan stisak koji vam trenutno podiže raspoloženje i čini da se osjećate kao najvažnija osoba na svijetu.

Lavovi su iznimno velikodušni i topli, a njihova ljubav prema pokazivanju naklonosti je legendarna. Njihov zagrljaj često prati širok osmijeh i glasan smijeh, a cijeli doživljaj ostavlja vas osnaženima i cijenjenima. Vole i davati i primati fizičku pažnju, a zagrljaj je za njih savršen način da pokažu svoju ogromnu naklonost.

Foto: Pixabay

Ovan: Strastveni zagrljaj koji stvara duboku vezu

Iako na prvi pogled mogu djelovati pomalo naglo i impulzivno, ovnovi su duboko strastveni i vole pokazivati svoju ljubav na direktan, fizički način. Za njih je dodir jedan od primarnih jezika ljubavi. Njihovi zagrljaji su snažni, odlučni i puni zaštitničke energije.

Ovan se ne boji pokazati svoje osjećaje i kroz zagrljaj stvara duboku i neraskidivu vezu s osobom do koje mu je stalo. Njihov stisak je čvrst i samouvjeren, odražavajući njihovu želju da zaštite i osiguraju sreću svojim voljenima.

Iako su poznati po svojoj razigranoj prirodi, kada je riječ o zagrljaju, oni su ozbiljni i posvećeni, koristeći ga kao moćan alat za izražavanje ljubavi koju ponekad ne znaju pretočiti u riječi.