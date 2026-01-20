Vodenjaci su na tronu! Ovim znakovima stiže period pun prilika koje se ne propuštaju

Dok se polako opraštamo od strukturirane i pomalo teške energije sezone jarca, koja nas je tjerala na odgovornost i postavljanje temelja, na kozmičkom horizontu sprema se velika promjena.

Naime, 20. siječnja 2026. godine Sunce i Merkur ulaze u inovativni i nekonvencionalni znak Vodenjaka, donoseći dašak svježeg zraka i poziv na revoluciju, kako na osobnom, tako i na kolektivnom planu. Energija se mijenja iz pitanja "kako" u smiono "zašto ne?".

Ovo nije samo promjena u astrološkom kalendaru; to je eksplozija osobne snage koja nas potiče da preispitamo pravila i tradicije.

Vladavina vodenjaka, koja traje do 18. veljače, potiče nas da pronađemo "greške u sustavu", kako u društvu tako i unutar sebe, i skupimo hrabrost da ih ispravimo.

Iako će svi osjetiti ovaj val promjena, četiri horoskopska znaka naći će se u samom epicentru ove kozmičke oluje, doživljavajući najdublje transformacije.

Što donosi sezona vodenjaka 2026.?

Ovogodišnja vladavina vodenjaka bit će posebno potentna. Ne radi se samo o Suncu koje obasjava ovaj znak; 20. siječnja pridružuje mu se i Merkur, planet komunikacije, tako što će naše misli učiniti brzim, vizionarskim i usmjerenim na budućnost.

Nekoliko dana kasnije, 23. siječnja, u Vodenjaka ulazi i Mars, planet akcije, dajući nam energiju da svoje revolucionarne ideje provedemo u djelo.

Očekujte iznenadne "aha" trenutke, proboje u tehnologiji i snažnu želju za povezivanjem s istomišljenicima. Fokus se s individualnog preživljavanja pomiče na kolektivni napredak.

Ova sezona nije samo prolazni trend, već uvertira u snažne promjene koje donosi solarna pomrčina u Vodenjaku 17. veljače, postavljajući ton za idućih šest mjeseci i pozivajući nas da hrabro zakoračimo u svoju najautentičniju budućnost.

Vodenjak: Vaše vrijeme za potpunu preobrazbu

Sretan solarni povratak, vodenjaci! Svijet napokon govori vašim jezikom. Ulaskom Sunca u vaš znak, izlazite iz perioda introspekcije i stupate na glavnu pozornicu.

Ovo je vaša osobna nova godina i imate kozmičko zeleno svjetlo za potpunu reinvenciju. Bilo da se radi o promjeni izgleda, osvježavanju osobnog brenda ili potpunom zaokretu u životnom smjeru, svemir podržava vaše najradikalnije odluke.

Merkur u vašem znaku daje vam oštar intelekt i dar govora, stoga je sada idealno vrijeme da predstavite svoje najluđe ideje i izborite se za ono što uistinu želite. Vi ste arhitekti budućnosti.

Blizanci: Intelektualna ekspanzija i nove prilike

Za vas je ovo razdoblje čista desetka. S vašim vladarom Merkurom koji se pridružuje Suncu u srodnom zračnom znaku Vodenjaka, vaš um radi brzinom munje. Žudite za ekspanzijom, bilo intelektualnom, duhovnom ili fizičkom.

Ako ste razmišljali o upisivanju tečaja ili planiranju putovanja, zvijezde vam poručuju da je sada pravi trenutak. Vaša sposobnost povezivanja naizgled nepovezanih ideja je na vrhuncu, a društveni život cvjeta.

Razgovor s nekim iz druge kulture ili pozadine mogao bi vam otvoriti vrata za koja niste ni znali da postoje. Ostanite znatiželjni i spremni za akciju.

Vaga: Povratak kreativnosti i društvenog sjaja

Nakon pomalo teškog razdoblja jarca, koje vas je usmjerilo na dom i obveze, svemir vam uručuje dozvolu za igru. Sunce obasjava vašu petu kuću kreativnosti, romantike i radosti, vraćajući vašu inspiraciju "online".

Energija u ljubavnom životu postaje lagana i koketna. U postojećim vezama vrijeme je da razbijete rutinu, dok samci mogu upoznati nekoga kroz hobije ili online zajednice.

Vaše umjetničke i estetske sposobnosti dolaze do izražaja, a ideje su vam originalne i postavljaju trendove. Ne brinite o tome jesu li komercijalne, samo se usredotočite na čistu radost izražavanja.

Lav: Odnosi pod kozmičkim mikroskopom

Za vas, lavove, ovo je sezona izazova, ali i dubokog učenja. Sunce se nalazi u Vodenjaku, vašem suprotnom znaku, osvjetljavajući sedmu kuću partnerstva. Svi odnosi, poslovni i privatni, postaju ogledalo koje vam pokazuje vaše snage, ali i područja koja zahtijevaju rast.

Možda ćete se osjećati iscrpljeno ili se suočiti s napetostima, no ključ je u diplomaciji i timskom radu. Sada je prilika da naučite kako dijeliti svjetla pozornice. Puni Mjesec u vašem znaku prvog veljače donijet će kulminaciju emocija i priliku da se zauzmete za svoje potrebe unutar veza, tražeći ravnotežu između davanja i primanja.