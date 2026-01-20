Otkrivamo sve pune Mjesece u 2026.: Evo kako se nazivaju i koje zanimljivosti kriju

Godina pred nama, 2026., donosi pregršt nebeskih poslastica za sve zaljubljenike u astronomiju i one koji jednostavno uživaju u pogledu na zvjezdano nebo.

Bit će to godina s čak trinaest punih mjeseca, uključujući tri supermjeseca i jedan rijetki Plavi Mjesec, a poseban spektakl priredit će nam i četiri pomrčine, od kojih će neke biti vidljive i iz naših krajeva. Pripremite svoje kalendare i teleskope jer nas očekuju prizori koji se ne propuštaju.

Kada je pun mjesec 2026?

Većina godina ima dvanaest punih mjeseca, no zbog razlike između lunarne i kalendarske godine, povremeno se dogodi i trinaesti. Upravo to nas čeka 2026. godine, a vrhunac Mjesečevog sjaja moći ćemo pratiti prema sljedećem rasporedu:

3. siječnja u 12:02

1. veljače u 23:09

3. ožujka u 12:38

2. travnja u 04:12

1. svibnja u 19:23

31. svibnja u 10:45

30. lipnja u 01:57

29. srpnja u 16:36

28. kolovoza u 06:19

26. rujna u 18:49

26. listopada u 05:12

24. studenog u 15:54

24. prosinca u 02:28

Foto: Pixabay

Nazivi za puni mjesec

Svaki puni mjesec nosi tradicionalno ime koje potječe uglavnom iz kultura sjevernoameričkih domorodaca, a odražava promjene u prirodi i sezonske aktivnosti. Ovi su nazivi postali općeprihvaćeni diljem svijeta.

Siječanj: Vučji Mjesec (Wolf Moon)

Veljača: Snježni Mjesec (Snow Moon)

Ožujak: Mjesec crva (Worm Moon)

Travanj: Ružičasti Mjesec (Pink Moon)

Svibanj (prvi): Cvjetni Mjesec (Flower Moon)

Svibanj (drugi): Plavi Mjesec (Blue Moon)

Lipanj: Jagodni Mjesec (Strawberry Moon)

Srpanj: Jelenji Mjesec (Buck Moon)

Kolovoz: Mjesec jesetre (Sturgeon Moon)

Rujan: Žetveni Mjesec (Harvest Moon)

Listopad: Lovački Mjesec (Hunter's Moon)

Studeni: Dabrov Mjesec (Beaver Moon)

Prosinac: Hladni Mjesec (Cold Moon)

Zanimljivosti o punom mjesecu

Godina 2026. bit će posebna zbog tri supermjeseca. Ovaj se fenomen događa kada je pun mjesec u perigeju, najbližoj točki Zemlji na svojoj eliptičnoj putanji, zbog čega se čini nešto većim i sjajnijim.

Prvi nas očekuje već 3. siječnja, a zatim slijede supermjeseci 24. studenog i 24. prosinca, koji će blagdanskom razdoblju dati poseban sjaj.

Uz to, svibanj nam donosi Plavi Mjesec, drugi puni mjesec u istom kalendarskom mjesecu. Zanimljivo je da će ovaj Plavi Mjesec ujedno biti i "mikromjesec", što znači da će se Mjesec nalaziti na najudaljenijoj točki od Zemlje i činiti se nešto manjim.

Djelomična pomrčina Mjeseca

Krajem kolovoza, u noći s 27. na 28., dogodit će se vrlo duboka djelomična pomrčina Mjeseca. Iako tehnički neće biti potpuna, čak 93 posto Mjesečevog diska ući će u najtamniji dio Zemljine sjene, umbru.

To znači da će gotovo cijeli Mjesec poprimiti zagasitu, crvenkastu nijansu, dok će samo tanki, sjajni rub ostati vidljiv. Ovaj spektakl bit će vidljiv iz Sjeverne i Južne Amerike te zapadnih dijelova Europe i Afrike.

Vrijeme i faze (prema srednjoeuropskom ljetnom vremenu - CEST)

Početak djelomične pomrčine: 03:50

Maksimum pomrčine: 05:22

Kraj djelomične pomrčine: 06:54 (Mjesec zalazi tijekom ove faze)

Foto: Pixabay

Djelomična pomrčina Sunca

U 2026. dogodit će se dvije pomrčine Sunca. Za promatrače u Europi najznačajnija će biti ona 12. kolovoza. Tog će dana uski pojas na Grenlandu, Islandu i u sjevernoj Španjolskoj doživjeti potpunu pomrčinu Sunca, no veći dio Europe, uključujući i Hrvatsku, imat će priliku vidjeti impresivnu djelomičnu pomrčinu.

Mjesec će prekriti značajan dio Sunčevog diska, stvarajući prizor vrijedan pažnje.

Vrijeme i faze (za područje Hrvatske, CEST)

Početak pomrčine: oko 19:30

Maksimum pomrčine: oko 20:20

Kraj pomrčine: oko 21:05 (pri zalasku Sunca)

Prethodno, 17. veljače, dogodit će se prstenasta pomrčina Sunca, ali ona neće biti vidljiva iz naših krajeva, već samo s Antarktike.

Vrijeme i faze (univerzalno vrijeme - UTC)

Početak pomrčine: 05:45 UTC

Maksimum pomrčine: 07:49 UTC

Kraj pomrčine: 09:53 UTC

Foto: Pixabay

Potpuna pomrčina Mjeseca

Početkom godine, u noći s 2. na 3. ožujka, Mjesec će u potpunosti uroniti u Zemljinu sjenu, što će rezultirati potpunom pomrčinom. Tijekom totaliteta, koji će trajati gotovo sat vremena, Mjesec će poprimiti prepoznatljivu crvenkastu boju, zbog koje se ovakve pomrčine često nazivaju i "Krvavi Mjesec".

Najbolji pogled na ovaj fenomen imat će promatrači u Sjevernoj Americi, Aziji i Australiji, dok će iz naših krajeva biti vidljivi samo njezini završni stadiji.

Vrijeme i faze (prikazano u CET, za Europu)

Početak potpune pomrčine: 04:30

Maksimum pomrčine: 05:05

Kraj potpune pomrčine: 05:40

Kraj djelomične pomrčine: 06:48 (oko izlaska Sunca)