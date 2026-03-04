FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU /

Jedna vrsta goriva poskupjela: Ovo su današnje cijene na benzinskima

Jedna vrsta goriva poskupjela: Ovo su današnje cijene na benzinskima
×
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković u utorak je poručio da je Vlada, uslijed krize na Bliskom istoku, spremna ograničiti cijene energenata ako kriza eskalira

4.3.2026.
11:11
Hina
Emica Elvedji/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Srijeda je donijela neznatne promjene cijene goriva na benzinskim postajama u Hrvatskoj, pa je eurosuper 95 blago poskupio, dok su cijene dizela ostale stabilne.

Prema portalu nafta.hr, cijene Eurosupera 95 kreću se od 1,43 eura (Lukoil) do 1,47 eura (Tifon).

Ostali distributeri cijenu su podigli za jedan do dva centa, pa je tako cijena litre tog goriva u Ini i Petrolu 1,46 eura.

Eurosuper 100 je zadržao cjenovnu razinu pa se cijene tog goriva kreću od 1,85 do 1,91 eura po litri.

Na INA-i je, primjerice, cijena Eurosupera 100 class plus premiuma 1,88 eura, u Petrolu cent više. U Tifonu to gorivo stoji 1,90 eura. Istina, raspon između najjeftinijeg i najskupljeg nešto je širi nego prošli tjedan.

Eurodizel nepromijenjen

Što se tiče eurodizela, gotovo svi distributeri drže cijenu tog goriva na 1,48 eura, što je na razini prošlih tjedana.

Autoplin (LPG) ostao je ispod jednog eura. Najpovoljniji je Coral Croatia (Shell LPG Autoplin) na 0,89 eura, a slijede Lukoil Croatia i Tifon, koji ga nude za dva centa više. Nešto više cijene drže Adria Oil (0,92 eura) te Ina i Petrol (oba po 0,93 eura).

Cijene nafte i plina zadnjih dana su pod pojačanim utjecajem ratnih operacija u Iranu i na Bliskom istoku.

Premijer Andrej Plenković u utorak je poručio da je Vlada, uslijed krize na Bliskom istoku, spremna ograničiti cijene energenata ako kriza eskalira.

Istaknuo je kako je Vlada u prošlosti intervenirala u cijene goriva, te da ih je spremna ponovno cjenovno ograničavati ako se to pokaže potrebnim kako bi zaštitila građane i gospodarstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Iranci u Hrvatskoj slave rat: 'Trebat će 30 godina da se izgradi što je uništeno'

Cijene GorivaDizelBenzinAutomobilVozačiBenzinska CrpkaNove Cijene GorivaCijena BenzinaCijena Dizela
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx