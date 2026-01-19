Stigao je najdepresivniji dan u godini: Ova četiri znaka će tuga doslovce zakopati

Ponedjeljak, 19. siječnja 2026. godine, u svijetu je poznat kao "Plavi ponedjeljak" ili najdepresivniji dan u godini. Iako ovaj koncept nema znanstvenu podlogu, mnogi će se složiti da treći ponedjeljak u siječnju sa sobom donosi specifičnu težinu. Blagdanska euforija je davno iza nas, novčanici su tanji, dani su kratki i hladni, a novogodišnje odluke već su na prvim kušnjama.

Upravo ta kombinacija čimbenika stvara plodno tlo za osjećaj melankolije i niske motivacije. Dok se većina ljudi bori s takozvanom zimskom tugom, astrološka predviđanja ukazuju na to da će četiri horoskopska znaka ovaj dan doživjeti intenzivnije od ostalih.

Što je zapravo 'Plavi ponedjeljak'?

Pojam "Plavi ponedjeljak" prvi put se pojavio 2005. godine, a osmislio ga je britanski psiholog Cliff Arnall. Zanimljivo je da koncept nije proizašao iz znanstvene studije, već iz marketinške kampanje za turističku tvrtku Sky Travel. Arnall je razvio "formulu" koja je navodno trebala izračunati najdepresivniji dan u godini kako bi potaknula ljude na rezerviranje putovanja u toplije krajeve.

U formulu je uključio faktore poput vremenskih uvjeta, duga nakon blagdana, vremena proteklog od Božića, neuspjeha novogodišnjih odluka i općenito niske razine motivacije.

Stručna javnost, uključujući i samog Arnalla koji se kasnije ogradio od svoje ideje, odbacuje ovu formulu kao pseudoznanost. Ipak, pojam se nevjerojatno brzo proširio i postao dio popularne kulture.

Unatoč marketinškim korijenima, "Plavi ponedjeljak" danas služi kao koristan podsjetnik i simboličan okvir za razgovor o mentalnom zdravlju tijekom zimskih mjeseci, potičući nas da obratimo pozornost na vlastite osjećaje, ali i na ljude oko sebe.

Zvijezde ne lažu: Koga će 'Plavi ponedjeljak' najviše pogoditi?

Dok je "Plavi ponedjeljak" moderan fenomen, astrologija stoljećima proučava kako položaj planeta i godišnja doba utječu na naš unutarnji svijet. Siječanjska kombinacija tame, hladnoće i povratka u surovu realnost nakon blagdanskog opuštanja posebno teško pada znakovima koji su po prirodi osjetljiviji, emotivniji i skloniji introspekciji.

Prema astrološkim tumačenjima, ovo su četiri horoskopska znaka koja će 19. siječnja 2026. biti najranjivija.

Rak

Rakovi su poznati kao najemotivniji znak Zodijaka, duboko povezani s domom, obitelji i osjećajem sigurnosti. Zimski mjeseci, koji nas prirodno tjeraju na boravak u zatvorenom i smanjuju društvene aktivnosti, kod rakova mogu pojačati osjećaj izolacije i usamljenosti.

Njihova urođena sklonost introspekciji na "Plavi ponedjeljak" lako se može pretvoriti u prekomjerno razmišljanje, brigu i melankoliju. Osjećat će snažnu potrebu za toplinom i utjehom, a nedostatak sunčeve svjetlosti dodatno će crpiti njihovu energiju.

Foto: Chatgpt

Vaga

Vage su djeca Venere, vladarice ljepote, sklada i društvenih odnosa. Njihova sreća uvelike ovisi o ravnoteži i interakciji s drugima. Siječanj, s manjkom društvenih događanja i općom tmurnom atmosferom, narušava njihovu unutarnju harmoniju. Na "Plavi ponedjeljak" vage se mogu osjećati posebno usamljeno i neshvaćeno.

Nedostatak podražaja i estetske ljepote u okolini može ih baciti u stanje tuge i apatije. Teško podnose osjećaj da stvari nisu pod njihovom kontrolom, a siječanjski kaos upravo je to.

Škorpion

Iako na prvi pogled djeluju snažno, otporno pa čak i hladno, škorpioni su vodeni znak iznimne emocionalne dubine i osjetljivosti. Zima i tama pojačavaju njihovu prirodnu sklonost dubokoj analizi i suočavanju s vlastitim sjenama.

Na "Plavi ponedjeljak" ta introspekcija može postati previše intenzivna, vodeći ih u osjećaj melankolije i pesimizma. Mogu se osjećati izolirano čak i kada su okruženi ljudima, jer rijetko tko može razumjeti kompleksnost njihovog unutarnjeg svijeta.

Foto: Chatgpt

Ribe

Ribe su najintuitivniji i najempatičniji znak Zodijaka, što ih čini iznimno osjetljivima na energiju okoline. Kratki zimski dani i sivilo izravno utječu na njihovo emocionalno stanje.

Na "Plavi ponedjeljak" ribe će se vjerojatno osjećati preplavljeno, ne samo vlastitim osjećajima tuge, već i kolektivnom težinom koja se osjeća u zraku.

Njihova sklonost sanjarenju i bijegu od stvarnosti može ih dovesti do osjećaja razočaranja i izolacije. Potrebna im je svjetlost, inspiracija i nada, a siječanj im to rijetko nudi.