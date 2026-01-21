Slavimo Međunarodni dan zagrljaja! Horoskop vam otkriva kome trebate pružiti onaj istinski

Dok polako ispraćamo siječanj, mnogi osjećaju svojevrsnu melankoliju nakon blagdanske euforije. Upravo s tom mišlju, američki svećenik Kevin Zaborney je 1986. godine pokrenuo inicijativu koja se pretvorila u globalni pokret.

Svake godine 21. siječnja obilježava se Međunarodni dan zagrljaja, dan stvoren da nas podsjeti na snagu jednostavnog, ali moćnog ljudskog dodira. Zagrljaji nisu samo gesta utjehe; oni imaju stvarne psihološke i zdravstvene prednosti. Kada nekoga zagrlimo, naše tijelo oslobađa oksitocin, poznat kao "hormon sreće", koji smanjuje stres, jača imunitet, pa čak i snižava krvni tlak.

Psiholozi tvrde da su nam potrebna četiri zagrljaja dnevno za preživljavanje, osam za održavanje, a dvanaest za napredovanje.

No, nisu svi jednako skloni fizičkoj bliskosti. Naš horoskopski znak može otkriti mnogo o tome kako doživljavamo i izražavamo nježnost. Dok neki znakovi žude za dodirom, drugi brižno čuvaju svoj osobni prostor.

Uoči Dana zagrljaja, donosimo vam astrološki vodič koji otkriva koga biste trebali snažno priviti u naručje.

Vatreni znakovi: Strast koja se osjeća

Ovan

Ovnovi su čista energija i strast. Za njih je fizički dodir ključan način produbljivanja veza, a u grljenju često preuzimaju inicijativu. Njihov zagrljaj je čvrst, gotovo agresivan, i njime poručuju: "Stalo mi je i želim da to osjetiš". Ne vole čekati, stoga ne oklijevajte.

Koga zagrliti? Zagrlite osobu koja može parirati vašoj intenzivnoj energiji. Bilo da je to partner koji uzvraća istom mjerom strasti ili blizak prijatelj koji cijeni vašu spontanost, važno je da osjetite kako vam se energija vraća.

Lav

Lavovi obožavaju biti u centru pažnje, a njihova toplina i velikodušnost osjećaju se i u njihovim zagrljajima. Za njih je fizički dodir primarni jezik ljubavi.

Njihovi zagrljaji su dramatični, puni entuzijazma i topline, osmišljeni tako da se druga osoba osjeća kao najvažnija na svijetu. Uživaju u maženju, grljenju i svakom obliku fizičke pažnje.

Koga zagrliti? Potražite nekoga tko cijeni vašu velikodušnost i divi vam se. Zagrlite partnera ili prijatelja koji vas obasipa pažnjom jednako kao i vi njega. Vaš zagrljaj bit će nagrada za njihovu odanost.

Strijelac

Strijelci su vječni optimisti i avanturisti. Njihovi zagrljaji često su neočekivani, spontani i ispunjeni zaraznom radošću. Iako nisu nužno tipovi koji će se maziti satima, njihov zagrljaj je iskren i dolazi kao produžetak zajedničke zabave ili smijeha.

Koga zagrliti? Zagrlite svog partnera u avanturi. To može biti osoba s kojom dijelite ljubav prema putovanjima i istraživanju ili netko tko vas inspirira svojim slobodnim duhom. Vaš zagrljaj bit će znak zajedničke radosti i slobode.

Foto: Pixabay

Zemljani znakovi: Sigurnost u naručju

Bik

Bikovi su senzualni i prizemljeni, a fizički dodir im pruža neizmjernu ugodu i osjećaj sigurnosti. Njihov zagrljaj je poput toplog pokrivača u hladnoj noći, čvrst, postojan i dugotrajan. Njime poručuju posesivnost i zaštitu, govoreći "ovdje si siguran i nikada te neću pustiti".

Koga zagrliti? Pružite svoj utješni zagrljaj osobi koja vam je sinonim za stabilnost i udobnost. To je najčešće član obitelji ili dugogodišnji partner s kojim ste izgradili čvrst temelj povjerenja.

Djevica

Djevice svoju ljubav češće pokazuju djelima služenja nego otvorenim izljevima nježnosti. Praktične su i pomalo rezervirane, no to ne znači da ne cijene dobar zagrljaj. Njihov dodir je iskren i promišljen, nikada usputan.

Koga zagrliti? Zagrlite nekoga kome ste nedavno pomogli ili tko je pomogao vama. Za Djevicu, takav zagrljaj nije samo fizički kontakt, već čin zahvalnosti i potvrda uzajamne podrške koja im toliko znači.

Jarac

Jarci su odgovorni i često djeluju suzdržano, posebno kada je riječ o javnom pokazivanju osjećaja. Intimnost čuvaju za one kojima u potpunosti vjeruju. Njihov zagrljaj je rijedak, ali snažan, obećanje odanosti i pouzdanosti.

Koga zagrliti? Vaš zagrljaj zaslužuje osoba koja je dokazala svoju lojalnost i pružila vam podršku kada je bilo najpotrebnije. To je netko s kim imate dugu i snažnu vezu, jer Jarac svoju ranjivost pokazuje samo odabranima.

Zračni znakovi: Intelektualna bliskost s dozom nježnosti

Blizanci

Komunikativni blizanci ljubav često izražavaju riječima. Njihovi zagrljaji mogu biti kratki i razigrani, ponekad popraćeni tapšanjem po leđima. Ipak, kada osjete duboku povezanost, mogu se pretvoriti u "ultimativne grlitelje" koji dugo ne puštaju.

Koga zagrliti? Zagrlite osobu s kojom vodite najzanimljivije razgovore. Za vas je intelektualna stimulacija put do bliskosti, a zagrljaj može biti savršen način da zapečatite tu posebnu vezu i prenesete je s mentalne na fizičku razinu.

Vaga

Vage, kojima vlada Venera, teže harmoniji i ljepoti u svemu, pa tako i u fizičkom kontaktu. Njihovi zagrljaji su graciozni, uravnoteženi i estetski ugodni. Vole romantične geste, ali traže skladnu razmjenu, bez osjećaja da se netko "prilijepio" za njih.

Koga zagrliti? Zagrlite partnera ili prijatelja s kojim želite uspostaviti ili ojačati ravnotežu. Vaš zagrljaj je čin stvaranja jedinstva i bliskosti, gesta koja poručuje: "Zajedno smo jači i bolji".

Vodenjak

Neovisni vodenjaci poznati su po tome što cijene svoj osobni prostor. Fizički dodir im nije primarni način izražavanja emocija, jer prednost daju intelektualnoj povezanosti. Ipak, njihov zagrljaj, kada se dogodi, jedinstven je i iskren.

Koga zagrliti? Podijelite zagrljaj s prijateljem koji razumije vašu jedinstvenost i s kojim dijelite slične ideale. To će biti zagrljaj zajedništva i prijateljstva, potvrda da se razumijete i bez previše riječi.

Foto: Pixabay

Vodeni znakovi: Dubina osjećaja i iscjeljujući dodir

Rak

Rakovi su majstori zagrljaja. Izrazito emotivni i empatični, oni posjeduju nevjerojatnu sposobnost da svojim dodirom pruže utjehu i sigurnost. Njihov zagrljaj je dubok, iskren i terapeutski, poput sigurnog utočišta od vanjskog svijeta.

Koga zagrliti? Zagrlite osobu koja vam je emocionalno najbliža i kojoj je potrebna vaša utjeha. Bilo da je to član obitelji, partner ili prijatelj u nevolji, vaš zagrljaj ima iscjeljujuću moć.

Škorpion

Intenzivni i strastveni škorpioni fizički dodir doživljavaju kao vrhunac intimnosti. Njihovi zagrljaji su moćni, duboki i rezervirani samo za one kojima bezrezervno vjeruju. Za njih je zagrljaj spoj tijela i duše, čin potpune predanosti i zaštite.

Koga zagrliti? Svoj strastveni zagrljaj darujte osobi s kojom imate duboku i neraskidivu emocionalnu vezu. To je netko tko je zaslužio vaše povjerenje i pred kim se ne bojite pokazati svoju ranjivu stranu.

Ribe

Suosjećajne i sanjarske ribe doživljavaju dodir kao duhovnu i iscjeljujuću silu. Njihovi zagrljaji su nježni, suosjećajni i često se čine kao da traju vječno. Posjeduju intuitivnu sposobnost da osjete što je drugoj osobi potrebno i da to pruže svojim dodirom.

Koga zagrliti? Zagrlite nekoga tko cijeni vašu osjetljivost i s kim se možete povezati na dubljoj, gotovo duhovnoj razini. Vaš zagrljaj bit će melem za dušu, i za vas i za osobu koju grlite.