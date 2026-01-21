Propali pregovori Vlade i sindikata! Piletić: 'Kako je ponuda od 278 milijuna eura neprihvatljiva?

Alarmantno iza zatvorenih vrata u Ministarstvo gdje su se vodili pregovori sa sindikatima javnih službi. "Nažalost, nismo se dogovorili i mogu odgovorno reći u ime svih 11 sindikata da je ova onuda još gora nego ona prije. 5. studenoga", rekao je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Vlada je predložila rast osnovice od ukupno dva posto i to jedan posto od prvog srpnja te još toliko od prosinca. Nude i isplatu 30 eura za topli obrok od prvog rujna. Ranije su nudili isplatu naknade za topli obrok od prvog travnja.

Javnim službama neprihvatljiva ponuda, ali ne i državnima. "Vlada je dala novu ponudu, kratkoročno gledajući u fiskalnoj godini ona je mrvicu čak jeftinija za Vladu, ali dugoročno gledajući ona je povoljnija", rekao je Zdravko Lončar, predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a. Ponuđen im je i veći dar za dijete i dodatna tri slobodna dana.

Računica ministra Piletića

Nakon sastanka s javnim sindikatima koji je trajao dva i pol sata ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić pred novinare stiže s računicom. Ističe kako je lani prosječna plaća zaposlenih u državnom i javnom sektoru porasla 161 eura bruto, te da će se ovom ponudom u konačnici osnovica povećati s 1005 eura na 1025.

"Ja ne znam u kojem trenutku smo mi došli u situaciju da je ponuda Vlada iz državnog proračuna od 278 milijuna eura, neprihvatljiva i uvredljiva da sindikati javnih neće pristati", rekao je Piletić

Ali zato ministar pristanak očekuje od državnih sindikata. "Znači moramo gledati situaciju kakva je, što se može, na kraju krajeva kažem prenijeti ćemo našem rukovodstvu, našim tijelima i donijeti ćemo odluku o tome", rekao je Lončar.

Pokretanje socijalnog spora

Svih 11 sindikata zaposlenih u javnom sektoru svoju odluku je donijelo. "Spremni smo korigirati onoliko minimalno da prati rast života i inflacije. A nama kako znate uvijek ostaje mogućnost pokretanje socijalnog spora", rekao je Turalija.

Ako državni prihvate ponudu, povećanje osnovice odnosit će se na sve. Ali javni sindikati će moći u proces socijalnog spora, odnosno mirenja. "To je nešto što je standardno, redovito, mi ćemo uvijek biti dostupni za razgovor, ja razumijem njihovu situaciju, ali uz sve napore ove su limiti", kaže Piletić.

Limiti iznad kojih neće ići. Baš na Dan socijalnog partnerstva, partnerstva između sindikata i vladajućih nije bilo pa sa sastanka na koji su došli s osmijehom, odlaze bez njega. Novi datumi pregovora i dogovora nisu poznati.