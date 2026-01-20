Više od 400 pacijenata na dan, a nisu svi hitni. Predlaže se sustav boja koji su uveli susjedi

Iako posljednjih dana Sindikat KBC-a Zagreb govori o mogućem kolapsu hitne službe u najvećoj bolnici u državi, iz Uprave KBC-a Zagreb poručuju da problema nema.

Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki tvrdi da Objedinjeni hitni bolnički prijem nije pred kolapsom te da ondje ne vlada kaos. "Naši djelatnici cijelo ovo vrijeme rade izuzetno predano. Svi koji su zatražili pomoć, dobili su je i tako će biti i ubuduće“, poručio je Borovečki.

I dio pacijenata ima pozitivna iskustva. Neki ističu da su, unatoč teškim životnim situacijama, na hitnoj dobili svu potrebnu skrb. No drugi priznaju da su čekali satima.

Sindikat: Sustav je prenapregnut

Prošlog tjedna Sindikat KBC-a Zagreb javno je upozorio da hitnoj treba hitna pomoć. Danas je situacija mirnija, no sindikat smatra da to nije slučajno.

"Moram pohvaliti taj čarobni štapić koji se dogodio nakon mog istupa u medijima. Vidimo da je manji broj dolazaka hitne i saniteta. Očito je netko negdje pritisnuo odgovarajući gumb“, rekla je predsjednica Sindikata KBC-a Zagreb Tanja Leontić.

Bolnica je već tri godine u obnovi, a zbog toga ima oko 40 posto manje kreveta. Kroz hitni prijem dnevno prođe i više od 400 pacijenata, a velik dio njih, tvrde u bolnici, zapravo ne spada u hitne slučajeve.

"Pacijenti četvrte i pete kategorije nisu životno ugroženi i ne zahtijevaju hitno zbrinjavanje. Takvih je i do 60 ili 70 posto dnevno“, kaže ravnatelj Borovečki.

Iz udruga pacijenata upozoravaju: "Imali smo pritužbe roditelja čija su djeca čekala i po deset sati. Pravilo je da se pacijenti zbrinjavaju prema hitnosti, a ne prema vremenu dolaska, ali u praksi vlada kaos i neorganizacija“, istaknula je Jasna Karačić Zanetti iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Što se može promijeniti?

Udruga predlaže i uvođenje jasnog sustava označavanja hitnosti bojama – crvenom, žutom i zelenom – po uzoru na Italiju, kao i moguće penalizacije za one koji neopravdano koriste hitnu službu. Karačić Zanetti dodaje – to tek kada se sustav posloži, jer ako želimo da sustav funkcionira uz prava moraju postojati i obveze.

Sindikat traži rasterećenje hitnih prijema, uspostavu funkcionalne palijativne mreže, reformu sanitetskog prijevoza te trajno i pravednije financijsko vrednovanje rada djelatnika. Trenutačno se, upozoravaju, na prijevoz i otpust pacijenata čeka i do 20 sati.

"Pacijent čeka otpust od jutra, a po njega dođu tek iduće noći jer sanitetski prijevoz dolazi u jedan, dva ili pet ujutro“, upozorava Leontić.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da hitna nije pred kolapsom, ali priznaje da problemi postoje. "U posljednje četiri godine nabavljeno je 60 novih vozila hitne pomoći. Ne znam kada se to zadnji put dogodilo u Zagrebu ili bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj“, rekao je Tomašević.

Ravnatelj KBC-a Zagreb je najavio da će idući mjesec započeti obnova čekaonice i drugih prostora hitnog prijema, i to doniranim sredstvima.