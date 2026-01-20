Ravnatelj odgovorio na optužbe o kolapsu i kaosu na Rebru: 'To jednostavno nije točno'

Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) KBC-a Zagreb nije pred kolapsom i u njegovu radu ne vlada kaos, poručio je u utorak ravnatelj te bolnice Fran Borovečki, istaknuvši da dnevno imaju i do 400 pacijenata na hitnom prijemu na Rebru te da sve hitne slučajeve adekvatno zbrinjavaju.

Sindikat KBC-a Zagreb prošli je tjedan priopćio da je stanje na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu na Rebru pred kolapsom, upozorivši na preopterećenost sustava, manjak osoblja i ugroženu sigurnost pacijenata i zaposlenika.

"To jednostavno nije točno. Naši djelatnici – liječnici, medicinske sestre i tehničari – cijelo ovo vrijeme rade izuzetno predano i profesionalno. Svi pacijenti pregledani su i adekvatno zbrinuti, i tako će biti i dalje", poručio je Borovečki na konferenciji za novinare sazvanoj povodom priopćenja Sindikata KBC-a Zagreb o funkcioniranju OHBP-a na Rebru. Borovečki je odbacio tvrdnje da je OHBP na Rebru pred kolapsom ili da na njemu vlada kaos.

Zbog obnove je 40 posto manje bolničkih kreveta; dodatni pritisak na hitni prijem je i sezona gripe

Istaknuo je kako se u javnosti nedovoljno uzima u obzir činjenica da je KBC Zagreb već tri godine u procesu obnove, zbog koje raspolažu s oko 40 posto manje bolničkih kreveta nego 2019. godine. Uz to, dodatni pritisak na hitni prijem stvara i sezona gripe, koja je ove godine bila osobito izražena.

Na OHBP KBC-a Zagreb svakodnevno dolazi između 300 i 400 pacijenata, što je, kako je naveo ravnatelj, najveći pritisak među svim zagrebačkim bolnicama. Borovečki je naglasio da je unapređenje OHBP-a uvršteno među četiri strateška projekta koje KBC Zagreb provodi u posljednjih pet mjeseci. Voditelj projekta je Adis Keranović, ujedno savjetnik ministrice zdravstva za hitnu medicinu.

"Analiziramo i optimiziramo opterećenje svih hitnih prijema u Zagrebu, razmatramo mogućnosti jačanja zdravstvene skrbi u domovima za starije koji gravitiraju prema KBC-u Zagreb te radimo na poboljšanju puta hitnog pacijenta unutar bolnice", rekao je. Najavio je i obnovu čekaonice te drugih prostora OHBP-a, koja bi trebala početi u veljači, a financirat će se donacijskim sredstvima.

Odgovarajući na pitanje o strukturi pacijenata koji dolaze na OHBP, Borovečki je pojasnio da se prema trijažnom sustavu koristi pet kategorija, pri čemu četvrta i peta obuhvaćaju bolesnike koji nisu životno ugroženi i ne zahtijevaju hitno akutno zbrinjavanje.

Uspostavljen je sustav ispomoći iz drugih klinika

"Takvih je pacijenata između 60 i 70 posto dnevno", rekao je. Priznao je i da je rad na hitnom prijemu iznimno zahtjevan i stresan, zbog čega je fluktuacija liječnika i medicinskih sestara veća nego u drugim dijelovima bolnice, ali je slično i u drugim bolnicama

"Poduzeli smo niz mjera – dali smo prioritet zapošljavanju medicinskih sestara upravo na OHBP, uspostavili sustav ispomoći iz drugih klinika te uveli magistre sestrinstva u sistematizaciju KBC-a Zagreb. Sve to ide u smjeru jačanja tima i boljeg funkcioniranja sustava", naglasio je.

Rekao je i da je teško iznijeti točnu brojku koliko kadra nedostaje, ali da se kontinuirano provode analize te se, kada god je potrebno, dodatno zapošljava i osigurava ispomoć iz drugih dijelova bolnice.

