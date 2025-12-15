Apsurd hrvatskog zdravstva: Siščanka na zračenje mora u Rijeku, HZZO odbija platiti trošak puta

Pacijentica iz Siska, oboljela od raka, primorana je putovati na zračenja u Rijeku, nakon što su je dvije zagrebačke bolnice odbile zbog manjka kapaciteta. Na liječenje je do sada potrošila 1.500 eura, a HZZO joj odbija platiti putni trošak.

"Problem je bio u tome što mi je moja liječnica odbila dati putni nalog, a HZZO je ustvrdio da nemam dokaza da u Zagrebu nisam mogla dobiti radioterapiju, iako sam im podastrla svu dokumentaciju koja to dokazuje", kaže Siščanka.

Njezin slučaj nije izoliran i dio je većeg problema u hrvatskom zdravstvu, piše Novi list.

"Da su me zračili u Zagrebu ne bih platila ništa jer imam pravo na besplatnu kartu, a ovako sam potrošila sve što sam imala", objašnjava pacijentica i Siska i svjedoči kako su pacijentice iz Varaždina, Ogulina i drugih mjesta dobile plaćeni trošak puta.

Zastoj s novim uređajima

U hrvatskim je bolnicama do sada u rad pušteno 16 od 21 novih linearnih akceleratora koji su kupljeni sredstvima EU. Instalacija ostalih uređaja očekuje se do kraja provedbe Nacionalnog plana oporavka o otpornosti, odnosno do kraja 2026.

Najveći problem s aktivacijom uređaja ima Zagreb, zbog čega su brojni pacijenti primorani putovati iz Zagreba na zračenja u Zadar, Rijeku ili Osijek.

Veliki apsurd dogodio se u KBC-u Sestara milosrdnica, gdje su tek nakon aktivacije uređaja shvatili da ono ne može raditi zbog obližnje tramvajske pruge. Vibracije koje izaziva tramvaj remete rad uređaja. Zato se noću ondje zaustavljao tramvajski promet kako bi se uvjerili da je to razlog.

U Zagrebu radi samo jedan uređaj

"Postojale su određene smetnje kod funkcioniranja akceleratora na Klinici za tumore. Smetnje su uklonjene, nakon dodatnih provjera i mjerenja, vele u upravi KBC-a Sestre milosrdnice i dodaju kako su nakon toga nastavljeni primopredajni testovi prema stručnom protokolu fizičara. Trenutačno se pacijenti zrače na jednom linearnom akceleratoru, i to oni koji se smatraju hitnima", kazali su iz uprave KBC-a.

Dodaju i da pacijente, koje ne uspiju primiti, šalju u druge bolnice. Svi pacijenti koji se ne smatraju hitnima iz Klinike za tumore odlaze u druge centre, a najčešće u KBC Zagreb koji je do sada aktivirao četiri uređaja.

Puni kapaciteti bolnica

U KBC-u Zagreb dnevno na zračenje dolazi između 180 i 200 pacijenata, a Rebro također ne uspijeva pokriti sve potrebe svojih pacijenata pa ih šalje u druge centre.

KBC Rijeka također je potvrdio da imaju porast bolesnika izvan svog gravitacijskog područja, a za sada uspijevaju pokriti sve potrebe pacijenata.

Iako bolnice za sada pokrivaju potrebe pacijenata, do kraja 2026. neki će pacijenti biti primorani prelaziti stotine kilometara kako bi dobili svoju adekvatnu terapiju.

