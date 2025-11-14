KBC Zagreb dobio peti akcelerator, ovim pacijentima je od neprocjenjive vrijednosti

Primopredajom petog linearnog akceleratora i pratećih sustava KBC Zagreb u cijelosti je preuzeo novu radioterapijsku opremu, vrijednu 14 milijuna eura, čime se povećava dostupnost i kapacitet radioterapije za onkološke pacijente, priopćilo je u petak Ministarstvo zdravstva.

Peti akcelerator, vrijedan gotovo 2,8 milijuna eura, smješten je u novoizgrađenom bunkeru u Kišpatićevoj ulici i opremljen tehnologijom volumetrijske modulirane lučne terapije za precizno zračenje tumora uz minimalno oštećenje zdravog tkiva.

Uz njega je isporučeno šest sustava za neovisnu provjeru radioterapijskih planova, vrijednih oko 700 tisuća eura, koji osiguravaju ujednačen i ispravan rad svih uređaja u ustanovi.

Ta je oprema dio najvećeg ulaganja u onkološku tehnologiju u javnom zdravstvu – nacionalne nabave 21 linearnog akceleratora i pripadajućih uređaja za šest bolnica, ukupne vrijednosti 85 milijuna eura, financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

KBC Zagreb sada raspolaže sa sedam akceleratora

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je da KBC Zagreb sada raspolaže sa sedam akceleratora, od kojih je pet novih, čime se značajno povećava kapacitet i dostupnost radioterapije. Naglasila je da se dio tretmana, koji su ranije zahtijevali 20 do 40 dolazaka, zahvaljujući novoj tehnologiji može provoditi u jednoj do pet kratkih terapija.

Pacijenti sada imaju na raspolaganju najmoderniju radioterapijsku opremu pod upravljanjem multidisciplinarnih timova liječnika, fizičara, inženjera i tehničara, izjavio je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.

Naglasio je da bolnica već godinama sustavno ulaže u razvoj radioterapije – u ljude, znanje i tehnologiju – te da se preuzimanjem nove opreme taj proces zaokružuje. „Potvrđujemo spremnost za samostalno upravljanje cjelokupnim radioterapijskim kapacitetom, u skladu s najvišim profesionalnim i sigurnosnim standardima“, rekao je.

Primopredaju je opisao kao tehnički, ali i simboličan čin, potvrdu da se ulaganja u zdravstveni sustav isplate. Ravnatelj KBC-a Borovečki zahvalio je svim stručnjacima i partnerima uključenima u projekt, posebno Vladi RH i Ministarstvu zdravstva, istaknuvši da se zajedničkim naporima može osigurati suvremeno, dostupno i učinkovito liječenje za sve pacijente.

U Ministarstvu kažu da je do danas nstalirano i pušteno u rad 16 novih linearnih akceleratora, dok će preostali uređaji biti instalirani do kraja razdoblja provedbe NPOO-a, čime će Hrvatska premašiti europski prosjek.

S 25 linearnih akceleratora dosežemo 6,4 uređaja na milijun stanovnika, u usporedbi s EU prosjekom od 5,3, a sve to u sklopu provedbe Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. godine, koji predviđa ravnomjernu dostupnost suvremenih onkoloških terapija u svim dijelovima Hrvatske.

