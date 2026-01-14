Na psihijatriji silovali ženu koja se identificira kao muškarac: 'Nema Adamovu jabučicu!'

Biološka žena koja se identificira kao muškarac silovan je više puta na odjelu psihijatrijske bolnice samo za muškarce sat vremena nakon što je primljen, piše Daily Mail. Tužitelji su danas otkrili detalje slučaja na suđenju. Napadi su se dogodili na strogo štićenom psihijatrijskom odjelu Eden Ward bolnice Lambeth u južnom Londonu 12. travnja 2022.

Žrtvi su odmah prišli drugi pacijenti, a jedan od napadača vikao je "nema Adamove jabučice, nema Adamove jabučice". Žrtva je otišla u sporednu prostoriju, ali su je Luther Badejo i Davointe Thomas pratili. Ispitivali su ga "je li djevojka".

Porotnici su čuli da je Thomas (25), visok 180 centimetara i krupne građe, blokirao vrata, gurnuo žrtvu u ormar, prisilio da spusti hlače pa silovao. Žrtva, visoka 150 centimetara potom je pobjegla u svoju sobu prije nego što se uputila prema boravku gdje je televizor. Thomas i Badejo opet su ga slijedili.

Žrtva je bila bez nadzora

Badejo (29) je držao stražu, a Thomas ga je gurnuo na kauč i ponovno silovao, rekla je tužiteljica Kate Bex na Krunskom sudu. U toj psihijatrijskoj ustanovi liječe se muškarci s teškim problemima, a neke je tamo dovela policija.

"Činjenica da je tužitelj biološki žena sa ženskom anatomijom, ako je uopće bilo prikladno prebaciti ga na muški odjel, bolnica je trebala osigurati individualno praćenje, ali to se nije dogodilo zbog nedostatka osoblja“, rekla je Bex poroti. Žrtva je bila bez nadzora. Međutim, naglasila je da nije bolnica na suđenju. Žrtva je rekla da ne želi seks, a osoblje joj nije pomoglo nakon napada. Na silovanja je skrenuta pažnja tek nakon što se Thomas potukao s drugim pacijentom koji je čuo što se dogodilo. Tada je žrtva sve prijavila policiji i prevezena je u bolnicu King's College. Policija je ispitala napadače. Međutim, 25. travnja ove godine, Thomas, koji je još uvijek bio na Eden Wardu, nazvao je policiju kako bi im ispričao svoju stranu priče.

"Optužen sam za silovanje, ali nisam ispitan. Sve što sam učinio je - poljubio djevojku. To je djevojka s fluidnim spolom koja je primljena na Eden Ward rekavši da je muško. Ona je djevojka, ali kaže da je muškarac. Oboje smo rekli da se volimo, pa ne razumijem što se ovdje događa. Ništa se nije dogodilo, kažem vam. Osoblje stalno govori 'silovao si nekoga' samo da bi me naljutili", rekao je.

'Nisam je prisiljavao ni na što'

Kada je policija ispitivala Thomasa u listopadu 2022. samo je govorio da nema komentara sve dok mu nije rečeno da je njegova sperma pronađena na donjem rublju žrtve.

"Bili smo vrlo prijateljski raspoloženi jedan prema drugome i nisam je prisiljavao ni na što", rekao je tada. Pomoćni radnik bolnice Pedro Egharavba rekao je na suđenju da je vidio Thomasa kako stoji s hlačama do pola nogu s navodnom žrtvom ispred sebe. Badejo je požurio da mu odnese šalicu čaja.

Egharavba je rekao da nije razmišljao o tome je li Thomas muško ili žensko. Dodao je da je pozvan zbog nedostatka osoblja i da nije obaviješten ni o jednom transrodnom pacijentu na odjelu. Charlotte Godber, braniteljica Thomasa, rekla je poroti da je u kratkom vremenskom razdoblju na odjelu došlo do konsenzualnog seksa sa ženom. Thomas poriče dvije optužbe za silovanje, Badejo poriče jednu.

Suđenje se nastavlja.

