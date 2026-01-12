Mark Ruffalo iznio teške optužbe na račun Trumpa: 'On je osuđeni kriminalac i silovatelj'

Mark Ruffalo (58), američki glumac i producent poznat po političkom i društvenom aktivizmu, izazvao je veliku pozornost javnosti oštrim izjavama koje je iznio na crvenom tepihu dodjele Zlatnih globusa. Tom je prilikom javno napao Donalda Trumpa (79), bivšeg predsjednika SAD-a i političara, iznijevši niz teških optužbi.

Na dodjelu nagrada Ruffalo je stigao s bedžom na kojem je pisalo „Budi dobar“, a njime je, kako je objasnio, želio odati počast Renee Nicole Goode, ženi koju je u Minneapolisu usmrtio agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE). U razgovoru za USA Today glumac je pojasnio simboliku poruke te pritom oštro kritizirao američku vanjsku politiku.

Optužbe na račun Trumpa

Govoreći o Donaldu Trumpu (79), Ruffalo je izjavio da je riječ o „osuđenom kriminalcu i osuđenom silovatelju“, a potom je iznio i dodatne optužbe nazvavši ga „pedofilom“. Dodao je kako smatra da je opasno sudbinu jedne od najmoćnijih zemalja svijeta prepustiti, kako je rekao, moralu takve osobe.

Izjava o „osuđenom silovatelju“ odnosi se na građansku parnicu iz 2023. godine u kojoj je sud utvrdio da je Trump odgovoran za seksualno zlostavljanje spisateljice E. Jean Carroll. Iako porota nije donijela presudu za silovanje prema tadašnjoj zakonskoj definiciji savezne države New York, sudac je naveo da je porota zaključila kako se radilo o silovanju u smislu u kojem taj pojam razumije većina ljudi.

Optužbe o pedofiliji bez sudske potvrde

S druge strane, Donald Trump nikada nije optužen niti osuđen za kaznena djela povezana s pedofilijom. Takve se tvrdnje pojavljuju u kontekstu dokumenata vezanih uz Jeffreyja Epsteina, no do sada objavljeni materijali ne sadrže dokaze koji bi potvrdili takve optužbe.

Trump je više puta negirao bilo kakvu umiješanost u nezakonite radnje.

