Pitali smo vas što mora biti bolje da Hrvatska prođe u polufinale, evo što ste odgovorili

U borbi za prvo mjesto skupine E Hrvatska je u Malmou ostala bez odgovora na igru Švedske i upisala poraz 33:25. Šveđani su tijekom cijelog susreta kontrolirali rezultat i na kraju upisali uvjerljivu pobjedu.

Iako su se naši rukometaši sredinom prvog dijela uspjeli vratiti u susret, Švedska je do odlaska na odmor stvorila četiri pogotka prednosti. Unatoč porazu, hrvatska reprezentacija izborila je plasman u drugi krug natjecanja, gdje je očekuju dvoboji protiv Islanda, Švicarske, Slovenije i Mađarske. A utakmicu protiv Islanda možete pratiti već sutra od 15.30 na RTL-u i platformi Voyo.

'Previše pogrešaka. Svi su igrači ušli u utakmicu pomalo nervozno. Po mom mišljenju, bila je to jednosmjerna utakmica za Švedsku. Nismo uhvatili pravi ritam, ni u obrani ni u napadu', komentirao je hrvatski izbornik Dagur Sigurdson nakon utakmice.

