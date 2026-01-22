Kako će Europa odgovoriti Trumpu? 'Jedan korak Bruxellesa sve će reći'

OBRAT OKO GRENLANDA /

Obrat u Davosu. Američki predsjednik Donald Trump najavio je okvir budućeg sporazuma o Grenlandu, nakon što je u govoru na Svjetskom ekonomskom forumu isključio nasilnu aneksiju tog otoka.

Sve je uslijedilo nakon sastanka sa šefom NATO-a, a Trump je poručio da povlači odluku o uvođenju carina za osam europskih zemalja koje su se usprotivile njegovim teritorijalnim ambicijama. Detalji eventualnog dogovora nisu poznati, u medijskim napisima spominje se da bi SAD dobio suverenitet nad manjim dijelovima Grenlanda na kojima su njihove vojne baze.

A iako su naknadno šef NATO-a i danska premijerka demantirali navode da se na sastanku pregovaralo o suverenitetu Grenlanda, Trump je prilikom gostovanja na američkom Fox-u poručio da je dobio potpuni pristup.

Zbog krize oko Grenlanda večeras se u Bruxellesu održava Izvanredni samit šefova EU-a. Tamo je i naša reporterka, koja je objasnila u kojem bi smjeru mogao ići odgovor Europe nakon žestokih prijeti, među kojima je i ona o preuzimanju otoka ipak povučena.

"Zbog Trumpovog koraka nazad Bruxelles je odahnuo. Lider dolaze s manjim pritiskom na ovaj sastanak. Sve je zanimalo hoće li danas Europa povući najsnažniju mjeru, trgovinsku bazuku i tako udariti na do jučer najbližeg suradnika. Europski lideri dolaze rasterećeni jer takvu odluku ne moraju donijeti. No, nitko ovdje više ne zatvara oči pred time da su odnosi s Amerikom u godinu dana mandata Trumpa potpuno drukčiji. U kojem smjeru će ići Bruxelles, najbolje će se vidjeti po jednoj stvari", ističe reporterka.

