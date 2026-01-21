Svečanim mimohodom obilježena 33. godišnjica VRO Maslenica, evo kako je bilo u Zadru

DA SE NE ZABORAVI /

Mimohodom zastava ratnih postrojbi i svečanim koračnicama po zadarskim ulicama obilježena je 33. obljetnica Vojno-redarstvene akcije Maslenica. Akcija je to u kojoj je nakon gotovo dvije i pol godine okupacije ponovno povezan hrvatski sjever i odsječeni jug, a Zadar konačno prodisao.

Prva od velikih vojno-redarstvenih akcija pripremana je u svega tri tjedna u strogoj tajnosti. Iako joj je kodno ime bilo 'Gusar', svi je znaju kao Akcija Maslenica.

"Značaj akcije na državnoj razini je bio takav da se oslobodi sjeverna strana Novskog ždrila, da se uspostavi ponovno prometovanje između sjevera i juga Hrvatske, zatim da se oslobodi aerodrom Zemunik da bi mogli početi obuku naših hrvatskih pilota i kao treće je vrlo važan objekt brana Peruča", kaže jedan od zapovjednika VRO Maslenica pukovnik Marko Čulina.

Zbog snažnih topničkih i pješačkih protunapada, teških borbi na Velebitu i na području Ravnih kotara, u tjedan dana siječnja 1993. poginulo je 127 branitelja, a njih 160 je bilo ranjeno.

"Sam početak operacije je izazvao jedno oduševljenje, ali i strah kod velikog broja pripadnika koji nisu očekivali takvu žestinu borbi, koji nisu očekivali toliko snažan otpor sa suprotne strane", sjeća se zapovjednik 7. Domobranske pukovnije Danijel Kotlar, zamjenik zapovjednika bojne i taktičke grupe TG- 112 brigadir Milan Bašić dodaje: "Naša zadaća je u konačnici bila da se stvore uvjeti za izgradnju pontonskog mosta i kasnije da se udari kamen temeljac za današnji naš novi most koji je na našem autoputu A1." Više doznajte u prilogu Nikoline Radić.