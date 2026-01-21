Trump bez dlake na jeziku komentirao Macrona: 'Što mu se dovraga dogodilo?

SPOMENUO I PUTINA /

Među Trumpovim temama bile su sunčane naočale francuskog predsjednika. Kanadskom premijeru je nakon njegova govora održao lekciju, dok je o ruskom i kineskom kolegi govorio biranim riječima.

'Pa kad sam nazvao Emmanuela Macrona... Znate, gledao sam ga jučer, s tim prekrasnim sunčanim naočalama. Što se, dovraga, dogodilo?', komentirao je Trump.

'Gradimo Zlatnu kupolu koja će po svojoj prirodi braniti Kanadu. Kanada dobiva puno besplatnih stvari od nas, usput rečeno. Trebali bi biti zahvalni, također, ali nisu. Gledao sam vašeg premijera, nije baš bio zahvalan. Ali trebali biste nam biti zahvalni. Kanada živi zahvaljujući Sjedinjenim Državama. Zapamti to, Mark, sljedeći put kad budeš davao izjave', rekao je Trump.

'Oduvijek sam imao vrlo dobar odnos s predsjednikom Xijem i s predsjednikom Putinom, govorimo o velikim silama. No uvijek sam imao vrlo dobar odnos s kineskim predsjednikom Xijem. On je nevjerojatan čovjek. Ono što je učinio je nevjerojatno, svi ga iznimno poštuju, kao i ja. Naš je odnos bio ozbiljno narušen zbog Covida. Ja sam ga znao nazivati kineskim virusom, ali on je rekao 'misliš li da bi mogao koristiti neki drugi naziv?' I odlučio sam to učiniti, jer zašto bismo imali problem zbog toga', rekao je Trump.