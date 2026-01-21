Plenković se sastao s poslovnjacima, a onda slušao Trumpa: Evo kako vidi grenlandsku situaciju

NAPETO U DAVOSU /

Govor američkog predsjednika uživo je slušao hrvatski premijer Andrej Plenković. Na forumu u Davosu održao je niz bilateralnih sastanaka, uz ostalo i s izraelskim predsjednikom te predstavnicima nekoliko globalnih tvrtki.

Poručio je da je za Europu bilo važno čuti i Trumpove poruke, a kada je riječ o Grenlandu, dodaje da Hrvatska ostaje uz Dansku te da će raditi na tome da ne dođe do podjela među saveznicima.

"Svaki odnos SAD-a i EU koji je bio baziran na mjerama, protumjerama, retorziji, reciprocitetu, represalijama - nije dobar. Dakle, to su saveznici i mislim da mi kao Hrvatska s iskustvom članice NATO saveza, s ulogom SAD-a koja nam je bila bitna proteklih 35 godina moramo biti glas razuma.

Solidarizirati se s Danskom i njezinim teritorijalnim integritetom, ali nastojati nekako obliti da dugoročno ostajemo saveznici jer je to po meni ključ za cijeli Zapad i relevantnost Zapada uopće. Imamo dovoljno drugih problema diljem svijeta da sada nastaju problemu između SADa i EU, to je taj ključ", kazao je Plenković. Pogledajte video.